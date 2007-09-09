مردم کانادا خواستار انحلال ناتو شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، ژنرال "ری هنولت"، فرمانده نیروی هوایی کانادا و رئیس کمیته نظامی ناتو امروز درباره هدف این نشست به خبرنگاران گفت : بخشی از بحث ها درباره نحوه مدیریت ماموریت افغانستان است، چنانکه برخی کشورهای مشارکت کننده در این ماموریت، درصدد برآیند نیروهایشان را این کشور خارج کنند یا نقش خود را تغییر دهند.

وی افزود: ناتو با در جریان داشتن چهار ماموریت در سطح دنیا در2 سال گذشته، کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.

ناتو در کوزوو، عراق و دارفور مشارکت نظامی دارد، اما بزرگترین ماموریت ناتو، در افغانستان با حضور 35 هزار نیرو است.

درحالی که اجلاس فرماندهان ارشد ناتو از دیروز در اوتاوای کانادا آغاز شده، امروز بیش از 300 تظاهرکننده با تجمع مقابل محل برگزاری نشست خواستار انحلال ناتو شدند. یکی از تظاهرکنندگان گفت : ناتو یک ابزار جنگ است که غرب برای تهدید سایر کشورها و وادار کردن آنها به تسلیم استفاده می کند.

"فیل لیونز"، یکی از برگزارکنندگان تجمع نیز خاطر نشان کرد: تظاهرکنندگان از دولت ها و ملت های کشورهای عضو ناتو می خواهند نقش این سازمان نظامی را که در دوران جنگ سرد تاسیس شده، مورد بازنگری قرار دهند.

وی افزود: ناتو اکنون به سلاحی در دست امپریالیست های آمریکایی تبدیل شده است.