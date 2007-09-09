10 ماموریت جدید صنعت بیمه کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به مناسبت برگزاری همایش بیمه و اقتصاد ملی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیامی ارسال کرد.

رئیس جمهوری در این پیام آورده است : نظر به جایگاه تعیین کننده رفتار صنعت بیمه کشور در پیشرفت و بهبود اقتصادی مردم و ضرورت تغییرات جدی کوتاه مدت و میان مدت در کارکرد بیمه های دولتی و خصوصی کشور ، مسئولیت تشکیل کارگروه در برنامه تحول در صنعت بیمه کشور ، با عضویت رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، مدیران عامل بیمه های دولتی و خصوصی به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود.

احمدی نژاد تصریح کرده است : امید است با همکاری مدیران صنعت بیمه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مدیران دستگاه‌های اجرایی ، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در هر یک از بخش های مربوط و متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی نسبت به تعیین و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی به ویژه در زمینه های بیمه و صنعت ، بیمه و کشاورزی ، بیمه و خدمات ، بیمه و خانواده ، بازارهای پول و سرمایه و تعاملات بین المللی و با در نظر داشتن جهت گیری های مهم زیر اقدام فرمایید .

رئیس جمهوری جهت گیری های اصلی کارگروه را در 10 بخش مطرح کرده است . بخش اول ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری مداری ، ارائه خدمات مناسب و سریع به مردم .

بخش دوم اصلاح سیستم های نظارتی صنعت بیمه و ارتقاء سطح به راست و سلامت صنعت بیمه ، بخش سوم گسترش فرهنگ بیمه و بهبود ضریب نفوذ بیمه به صورت فراگیر و بخش چهارم توسعه بیمه های عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی است .

احمدی نژاد در بخش پنجم بر ارائه طرح های جدید بیمه ای برای ارائه خدمات بیمه ای به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر تاکید کرده است .

بخش ششم ارتقاء سطح اشتغال و سایر شاخص های کلیدی اقتصاد کشور از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بیمه ای ، بخش هفتم حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران از طریق ارائه پوشش های مناسب بیمه ای با توج به سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است .

رئیس جمهوری در بخش هشتم بر جبران خسارت های اقتصادی ناشی از حوادث طبیعی با استفاده از روش بیمه ، دربخش نهم گسترش فعالیت های بیمه اتکایی کشور به منظور کاهش میزان خروج ارز از کشور و بخش دهم بر تدوین راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش زمینه بروز حوادث و تصادفات تاکید کرده است .

احمدی نژاد اظهار امیدواری کرد : با پیگیری مستمر و ظرف مدت حداکثر پنج ماه نتایج طراحی ها و اصلاحات را به اطلاع مردم عزیز و اینجانب برسانید .