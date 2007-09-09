پایه های ژنتیکی روماتیسم مفاصل کشف شد

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، این گروه بین المللی که زیر نظر لارس کلارسکاگ و لارس آلفردسون از موسسه کارولینسکا در سوئد تحقیقات خود را انجام دادند، عامل ژنتیکی روماتیسم مفصلی را کشف کردند.

این دانشمندان با بررسی DNA هزار و 500 بیمار مبتلا به روماتیسم مفصلی و مقایسه آن با DNA هزار و 85 فرد سالم نشان دادند که تفاوت میان دو ژن و یک ژن جدید که تاکنون ناشناخته بود، علت ابتلا به این بیماری است. این ژن ناشناخته TRAF-C5 نام دارد.

همچنین یک ژن چهارم که STAT 4 نام دارد نیز می تواند دلیل بروز این بیماری باشد.

نتایج این کشف که در مجله پزشکی New England Journal of Medicine منتشر شده است، نشان می دهد که روماتیسم مفاصل به حدود یک درصد از مردم دنیا آسیب می رساند.

دلایل این بیماری کاملا روشن نیست و این محققان معتقدند که ترکیبی از فاکتورهای ژنتیکی و محیطی عامل اصلی ابتلا به این بیماری است.

ژن هایی که این محققان در ارتباط با روماتیسم مفصلی شناسایی کرده اند، مسئولیت تنظیم عملکرد سلولهای ایمنی را به عهده دارند.