۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

شیرجه قهرمانی کشور - تهران

برتری شیرجه روهای آذربایجان شرقی، تهران و مرکزی در اولین روز

اولین روز مسابقات شیرجه قهرمانی کشور با برتری تیم های آذربایجان شرقی ، تهران و مرکزی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها که در پنج گروه سنی و با حضور 9 تیم در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود، شب گذشته با رقابت شیرجه روها در تخته فنر یک متر آغاز شد و این نتایج بدست آمد:

رده سنی(9 و زیر 9 سال): 1- یزدان عادوان با 90/78 امتیاز(مرکزی) 2- مهری یارداودی با 60/74 امتیاز ( قزوین) 3- حسام صمدی با 70/71 امتیاز(آذربایجان شرقی )

رده سنی (11-10 سال): 1- میر عطا الله جداری با 10/80 امتیاز(آذربایجان شرقی) 2- یاشار آبی زاده با 75/74 امتیاز(آذربایجان شرقی) 3- علیرضا میلادی با 30/72 امتیاز(مرکزی)

رده سنی (13-12 سال): 1- حمید کریمی با 10/234 امتیاز(تهران) 2- علی شکول با 75/232 امتیاز(آذربایجان شرقی) 3- مهرداد مرادی با 10/154 امتیاز(آذربایجان شرقی) 

رده سنی (15-14 سال ): 1- پیمان زنجانی با 40/295 امتیاز(آذربایجان شرقی) 2- علی پیش قدم با 20/251 امتیاز(فارس )3- فرهاد افسری با 25/250 امتیاز(آذربایجان شرقی)

رده سنی (18-17-16 سال): 1- مجتبی ولی پور با 90/453 امتیاز(آذربایجان شرقی) 2- مهدی سلطان زاده با 50/325 امتیاز(تهران) 3- ایمان دهقان با 90/275 ( تهران)

امروز و در دومین روز از این رقابت ها شیرجه روها در ماده سه متر تخته فنر با یکدیگر به رقابت می پردازند.

