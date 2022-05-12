  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۳۸

از محل اعتبارات ارزش افزوده؛

۱۴۳ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های دشتی واریز شد

۱۴۳ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های دشتی واریز شد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: در سال گذشته ۱۴۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده به حساب شهرداران و دهیاران این شهرستان واریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح پنجشنبه در نشست با رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان از تلاش‌های این مجموعه تقدیر کرد و اظهار داشت: از این مبلغ ۹۵ میلیارد تومان به حساب چهار شهرداری واریز شده است.

وی افزود: شهرداری خورموج با ۶۴ میلیارد تومان بیشترین اعتبار به خود اختصاص داده است.

بحرانی خاطر نشان کرد: همچنین ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب دهیاران سه بخش واریز و مابقی آن نیز به حساب روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری واریز شد.

وی بر ضرورت تکریم ارباب رجوع در ادارات تاکید و ادامه داد: روند کار مردم باید در ادارات شتاب بیشتری بگیرد تا میزان رضایت مندی مردم افزایش یابد.

کد مطلب 5488162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها