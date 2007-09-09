بی سوادی عامل تضعیف کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، سازمان آیسیسکو در این بیانیه با ارائه آراء و ارقام بی سوادی در کشورهای عضو اعلام کرد: بی سوادی در کشورهای عضو 46 درصد است، بی سوادی در زنان 80 درصد و در روستاها 65 درصد است، از این رو کشورهای عضو، مؤسسات، شوراها و سازمانهای محلی و اسلامی باید به مسئله بی سوادی بسیار توجه کنند.

در این بیانیه آمده است که بی سوادی عامل اساسی ضعف کشورهای اسلامی به شمار می رود که خطرناکترین علت و بزرگترین مانع آنها برای پیشرفت و ترقی است.

سازمان آیسیسکو برای کمک به کشورهایی که از بی سوادی رنج می برند، برنامه هایی در نظر گرفته که ضمن تشویق سازمانها، شوراها، مؤسسات محلی، رسمی، منطقه ای و ملی بر اساس سیاستهای خاص آنها، حمایتهای مالی، هنری، تربیتی و آموزشی نیز ارائه می دهد.

این سازمان اعلام کرد با تخصیص جوایز سالانه به شوراها و کمیته های محلی در راستای مبارزه با بی سوادی اقدام می کند.

سازمان از کشورهای عضو خواست تا به منظور تسریع اقدامات اجرایی برنامه های خاص آیسیسکو برای محو بی سوادی به صورت جدی فعالیت کنند.