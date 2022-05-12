درآمد استان قم سال گذشته رشد ۸۲ درصدی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فراهانی، پیش از ظهر پنجشنبه در اولین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع قم که به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ریالی و دستاوردهای ستاد درآمد استان در سال ۱۴۰۰ از رشد ۸۲ درصدی درآمد استان نسبت به سال ۹۹ خبر داد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم اظهار داشت: از لحاظ میزان تحقق درآمد نسبت به مصوب نیز در سال گذشته ۲۳ درصد رشد داشته‌ایم.

حسن نادری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم نیز در این جلسه بر ضرورت برنامه ریزی مستمر و پایش ماهانه درآمدها توسط دستگاه‌های درآمدزا و اقدام به موقع در خصوص آسیب شناسی و رفع مشکلات کسب منابع درآمد، تاکید و خواستار پویایی هر چه بیشتر ستاد درآمد استان شد.