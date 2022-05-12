  1. استانها
  2. قم
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۳۷

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم:

درآمد استان قم سال گذشته رشد ۸۲ درصدی داشت

درآمد استان قم سال گذشته رشد ۸۲ درصدی داشت

قم-مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم از رشد ۸۲ درصدی درآمد استان قم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فراهانی، پیش از ظهر پنجشنبه در اولین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع قم که به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ریالی و دستاوردهای ستاد درآمد استان در سال ۱۴۰۰ از رشد ۸۲ درصدی درآمد استان نسبت به سال ۹۹ خبر داد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم اظهار داشت: از لحاظ میزان تحقق درآمد نسبت به مصوب نیز در سال گذشته ۲۳ درصد رشد داشته‌ایم.

حسن نادری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم نیز در این جلسه بر ضرورت برنامه ریزی مستمر و پایش ماهانه درآمدها توسط دستگاه‌های درآمدزا و اقدام به موقع در خصوص آسیب شناسی و رفع مشکلات کسب منابع درآمد، تاکید و خواستار پویایی هر چه بیشتر ستاد درآمد استان شد.

کد مطلب 5488241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها