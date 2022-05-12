دیدار مسئولین سپاه لامرد با خانواده سردار شهید عامری

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه به مناسبت هفته سلامت فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد، مسئول حفاظت اطلاعات و مدیران کانون‌های پیشکسوتان و بسیج جامعه پزشکی شهرستان با خانواده معظم شهید والامقام سردار شهید عبدالعلی عامری دیدار کردند.

در این دیدار که همسر شهید عامری نیز حضور داشت به ذکر بیان خاطراتی از این سردار شهید پرداخت و گفت: شهید عامری با توجه مشغله کاری که در بهداری سپاه لامرد داشت تکریم و احترام به ارباب رجوع، و بزرگان و همچنین برخورد خوب و مناسب با همکاران خود داشت.

وی افزود: شهید عامری یک الگوی مثال زدنی است و باید این مسیر تداوم یابد.

در ادامه سرهنگ سیدمحمود جعفری فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد ضمن تکریم از این خانواده صبور و مهربان اظهار داشت: از خدا می‌خواهیم به همه ما توفیق تداوم راه شهدا را عطا نماید تا شرمنده شهدا در روز محشر نباشیم.

وی افزود: جمله معروفی وجود دارد که عکس شهدا را می‌بینیم اما خدا نکند عکسِ شهدا عمل کنیم و به واقع این عبارت را باید سرلوحه زندگی مان قرار دهیم.

وی گفت: باعث تأسف است که گاهی به ارزش‌های دینی توجه نمی‌شود و رنج خانواده شهدا همین بی اعتنایی به ارزش‌هایی ست که شهدا برایشان جان دادند.

به گزارش مهر، سردار شهید عبدالعلی عامری که در دوران شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی در فعالیت‌های انقلابی حضوری چشم گیر داشت بعد از پیروزی انقلاب نیز از هیچ کوششی در جهت پیشبرد اهداف انقلاب دریغ نداشت و با پوشیدن لباس سبز سپاه رسماً به عضویت این نیروی مردمی درآمد.

وی دوره آموزش بهیاری را در اصفهان با موفقیت پشت سر گذاشت و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لامرد مشغول به خدمت شد.

شروع جنگ تحمیلی او را به عرصه‌های نبرد کشاند و با مهارت‌های خاصی که داشت در بیمارستان‌های صحرایی مداوای رزمندگان را به عهده گرفت. وی همچنین در مدت زمان حضور در جبهه، مسئولیت بهداری لشکر ۳۳ المهدی (عج) را به عهده گرفت.

گفتنی است؛ پاسدار شهید عبدالعلی عامری به عنوان معاون گردان در بسیاری از عملیات‌هایی که توسط لشکر المهدی (عج) انجام گرفت شرکت کرد و حماسه‌هایی جاویدان از خود به یادگار گذاشت.

عملیات‌های خیبر، محرم، بدر، والفجر ،۳،۴و۸ و عملیات کربلای ۸ و۱۰ یادمان رشادت‌های او و هزاران دلاور مرد غیوری است که عاشقانه به دفاع از اسلام و میهن اسلامی بر خواستند.

روح سراسر اشتیاق شهید سرانجام در پنجمین روز از اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۶ میله ستبر این قفس را شکافت، و چونان کبوتری سبکبال در آسمان بانه به پرواز درآمد.