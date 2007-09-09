به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام حسن ترابی عصر دیروز در مراسم تودیع و معارفه فرماندار بروجرد اظهار داشت: حکومت باید وسیله ‌ای برای استقرار عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و بی‌عدالتی باشد.

وی از مسئولان و برنامه‌ ریزان دولت و کشور خواست در واگذاری پست‌ های حساس مدیریتی به افراد، امانتداری و شرایط منطبق با ارزش های اسلامی را مد نظر قرار دهند.

امام ‌جمعه بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات شهر بروجرد، تاخیر در ساخت پل زیرگذر این شهر را یکی از مشکلات بروجرد اعلام کرد و افزود: این پروژه بزرگ به تنهایی از عهده شهرداری و شورای شهر ساخته نیست و استانداری باید در این زمینه حمایت لازم را داشته باشد.

استاندار لرستان نیز در انی مراسم از افزوده شدن یک هزار دستگاه خودروی پروتون از طریق پرداخت تسهیلات بانک رفاه به ناوگان تاکسیرانی این استان در آینده نزدیک خبر داد.

سید حسین صابری همچنین بیان داشت: برای خرید تاکسی و واگذاری به متقاضیان از محل تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده، 700 میلیارد ریال اختصاص یافته است .

استاندار لرستان افزود: راه ‌اندازی تعاونی تاکسیداران زن، جلوگیری از عرضه بنزین در ظرف، مستقر کردن دو نفر از ماموران نیروی انتظامی در هر جایگاه سوخت و کنترل شدید کارت‌ های سوخت به هنگام سوختگیری و مطابقت آن با خودرو، از اقدامات استانداری برای جلوگیری از هرگونه تخلف در بحث سهمیه بندی بنزین است .

در این مراسم از زحمات "محمود یعقوبی" فرماندار پیشین این شهرستان تقدیر و بر اساس حکم وزارت کشور "محمدعلی توحیدی" به عنوان معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد منصوب شد.