متقاضيان ثبت نام تلفن همراه منتظر اخبار موثق باشند

به گزارش خبرگزاري مهر، شركت مخابرات ايران با صدور اطلاعيه افزود:خوشبختانه مجوز ثبت نام اين نوع تلفن از مراجع ذي ربط اخذ شده و برنامه ريزيهاي گسترده اي در دست اجراست تا ضمن تامين تجهيزات مورد نياز توسعه شبكه تلفن همراه ايران اسلامي به منظور برقراري ارتباط مطلوب ، فاصله زماني "ثبت نام " و "واگذاري" اين وسيله ارتباطي حتي الامكان نزديك شودو بديهي است تحقق اين نگرش بنياني مستلزم پشت سرگذاشتن مراحلي ست تا بر اساس ان ، بتوان به متقاضيان ارجمند تلفن همراه موعد مقرر ثبت نام اين وسيله ارتباطي را اعلام كرد.

بنابراين ، با فراهم شدن امكانات فني مورد نياز ، زمان دقيق ثبت نام تلفن همراه از سوي مديران ارشد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يا شركت مخابرات ايران و يا روابط عمومي اين شركت به اطلاع عموم خواهد رسيد.

شركت مخابرات در پايان اطلاعيه خود ضمن تقدير از تلاشي كه در رسانه هاي گروهي كشور به منظور اطلاع رساني به مردم صورت مي پذيرد از آنها تقاضا نموده از انتشار اخبار ناموثق از قول مقامات "به اصطلاح آگاه " جدا پرهيز نمايد چرا كه انتشار اخبار اين گونه منابع بي اعتبار ، تنها به سود واسطه هاي خريد و فروش بازار آزاد تلفن همراه مي انجامد.