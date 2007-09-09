  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۵۱

اصلاح تقویم آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اصلاح تقویم آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از اصلاح تقویم آموزشی این دانشگاه به منظور نظام بخشی جدید در آموزش و پیشگیری از ضربه دیدن آموزش در مقابل درمان خبر داد.

دکتر نصرت الله ملازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ایجاد یک نگرش جدید در آموزش، جلسات بسیاری با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد و بر این نکته تأکید شد که آموزش و تحقیقات در دانشگاه نباید قربانی درمان شود.

وی یادآور شد: نظام آموزشی جدیدی که برای دانشگاه تدوین شده، به نوعی اصلاح شده است که دانشجویان در زمان بهتری به تحصیل بپردازند و با تغییر زمان تعطیلی کلاس ها زمان آموزش طولانی تر شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: با اشاره به تأکید بر مسائل پژوهشی در این دانشگاه خاطرنشان کرد: کمیته های پژوهشی از این پس به صورت جهت دار در دانشگاه حرکت می کنند و با جهت دار شدن در پذیرفتن موضوعات پژوهشی، دانشگاه به سوی تولید علم حرکت خواهد کرد.

وی در خصوص نحوه تشویق مقالات در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه یاد آور شد: طرح های پژوهشی دانشگاه از 10 تا 20 میلیون ریال مورد تشویق قرار می گیرند.

کد مطلب 548831

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها