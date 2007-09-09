اصلاح تقویم آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر نصرت الله ملازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ایجاد یک نگرش جدید در آموزش، جلسات بسیاری با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد و بر این نکته تأکید شد که آموزش و تحقیقات در دانشگاه نباید قربانی درمان شود.

وی یادآور شد: نظام آموزشی جدیدی که برای دانشگاه تدوین شده، به نوعی اصلاح شده است که دانشجویان در زمان بهتری به تحصیل بپردازند و با تغییر زمان تعطیلی کلاس ها زمان آموزش طولانی تر شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: با اشاره به تأکید بر مسائل پژوهشی در این دانشگاه خاطرنشان کرد: کمیته های پژوهشی از این پس به صورت جهت دار در دانشگاه حرکت می کنند و با جهت دار شدن در پذیرفتن موضوعات پژوهشی، دانشگاه به سوی تولید علم حرکت خواهد کرد.

وی در خصوص نحوه تشویق مقالات در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه یاد آور شد: طرح های پژوهشی دانشگاه از 10 تا 20 میلیون ریال مورد تشویق قرار می گیرند.