قدرت الله رشیدی پورمدیر کل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهرضمن اعلام این خبر افزود : وزارت مسکن و شهر سازی با اعتقاد بر اینکه ساخت مدرسه قمیت مسکن را در مجتمع ها بالا می برد تاکنون این ماده قانونی را جدی نگرفته است .

وی ادامه داد : با اینکه ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش تمام مجتمع سازان مسکونی را موظف به پیش بینی و ساخت مدرسه در مجتمع هایی با بیش از200 واحد مسکونی کرده است امامسئولان وزارتخانه مذکوربرای حذف این ماده قانونی درصدد رایزنی با مجلس شورای اسلامی هستند .

رشیدی پورخاطر نشان ساخت : نبود مدرسه در شهرک های حاشیه شهرهای بزرگ، خانواده ها را بامشکلات متعددی مواجه می کند و در صورت عدم اجرای ماده 18، وزارت آموزش و پرورش قادر به شناسایی و تامین مدارس مجتمع های مسکونی نخواهد بود .

مدیر کل دفترتوسعه مشارکتهای مردمی و امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد : تاکنون مسئولان وزارت مسکن تعهدات خود را در قبال این ماده قانونی انجام نداده ودلیل قانع کننده ای هم مبنی بر بالارفتن قمیت مسکن درصورت ساخت مدرسه ارائه نداده اند .

وی افزود : علیرغم درخواست های مکرر وزارت آموزش و پرورش هنوز مسئولان وزارت مسکن آماری در خصوص کمبود مدارس در مجتمع های مذکور ارائه نداده اند اما بر اساس آمار سازمان شهرداری ها 50 پروژه در نقاطی مانند پیشوا، قرچک ، دماوند ، کرج ،شهرک پردیس ، پرند و ... فاقد مدرسه هستند .

رشیدی پور گفت : حتی دستگاه های دولتی نظیر وزارت جهاد و سازندگی پس از ساخت منازل مسکونی سازمانی برای کارکنان خود مدارسی برای ساکنان پیش بینی نکرده اند.

مدیر کل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد : حذف این ماده قانونی به نفع انبوه سازان وبه ضرر خانواده ها و دانش آموزان خواهد بود.