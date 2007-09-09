کایت های مجهز به توربین به پرواز در می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان انگلیسی دریافته اند استفاده از سیستم هایی مشابه کایت هایی که در هوا به پرواز در می آیند می تواند در ذخیره سازی انرژی بادی کاملا موثر باشند.

آنها این نظریه را مطرح کرده اند که حرکت یک کایت سوار در روزهای آرام به صورت چرخش به شکل عدد 8 لاتین می تواند به دریافت انرژی بادی تا 10 برابر نسبت به حرکت در جریان باد منجر شود.

این بررسی اکنون به کمک دانشمندان آمده است تا به فکر طراحی و ساخت توربین های ویژه دریافت انرژی بادی افتاده و با نصب آنها بر روی کایت های ویژه و به پرواز درآوردن آنها در ارتفاعات از حداکثر انرژی بادی استفاده کنند.

بر اساس گزارش "نیوساینتیست"، اکنون دانشمندان به دنبال طراحی سیستم رایانه ای هستند تا با استفاده از آن به کنترل حرکت کایت در هوا و مدیریت ذخیره سازی انرژی دریافت شده بپردازند.