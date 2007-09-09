ملک محمدی باتجربه ای در وزن جدید

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ملک محمدی از جمله جودوکارانی است که با حضور در تیم ملی جوانان و درخشش در رقابتهای قهرمانی آسیا پله پله بالا رفت تا خود را به تیم ملی تحمیل کرد و طی چند سال حضور در ترکیب ثابت تیم ملی در وزن 73 کیلوگرم عناوین خوبی نیز کسب کرد که مهمترین آن مدال برنز بازیهای بوسان بود.

ملک محمدی در رقابتهای المپیک نیز مسابقات خوبی به نمایش گذاشت ولی یک آسیب دیدگی مانع آز آن شد را وی راه خود را ادامه دهد. ضعف 81 کیلوگرمی های تیم ملی نیز مزید بر علت شد تا ملک محمدی در زمان بازگشت شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی را در وزن جدید پیدا کند که آن هم با پیروزی بر ایرج امیرخانی در وزن 81 کیلوگرم حادث شد.

ملک محمدی در مورد دوری از تیم ملی گفت: روزهای سختی بود که نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم . من سخت تمرین کردم تا آن روزها را پشت سر بگذارم. حالااین اتفاق افتاده و من توانسته ام خود را به تیم ملی برسانم. هرچند در این وزن شناختی از رقبایم ندارم ولی سخت تلاش می کنم تا به هدف خود که همان کسب سهمیه المپیک این دست پیدا کنم.

هرچند ملک محمدی در رقابتهای لیگ در همین وزن مسابقه داده و همیشه هم مقابل بهترین های این وزن پیروز بوده ولی رقابتهای برزیل اولین تجربه جهانی وی در وزن جدید است و او حریفان سرسخت و آماده این وزن را نمی شناسد. از سوی دیگر نگرانی بزرگ در مورد این جودوکاراینکه او مدتهاست در میادین بین المللی مبارزه نکرده و بیم آن می رود که دوری از میدانهای رسمی برایش مشکل ساز شود.

درمورد حریفان اصلی جودوکار وزن 81 کیلوگرم کشورمان باید از "المونت " هلندی که در مصر قهرمان شد یا "بنامادی" از الجزایر نام ببریم . وانر از آلمان ، آشواندن از سوئیس ، این چو کره ای ، ویا سرجیو شیاوولی گرج نام ببریم. البته ژاپنی ها "تاکاشی اونو" را دارند که وقتی در قاهره برنز گرفت و در چند رویداد اخیر نتوانست به مدال دست پیدا کند به احتمال فراوان جای خود را جودوکار دیگری خواهد داد.

اما پیش بینی اینکه ملک محمدی در برزیل چه نتیجه ای خواهد گرفت کار ساده ای نیست. چرا که او برای اولین بار است به مصاف رقبای خود در این وزن می رود. ملک محمدی جودوکاری است با تکنیک که در مسابقات خود بسیار جنگنده ظاهر می شود و با استفاده از تکنیک های خاص خود تا سر حد توان برای رسیدن به پیروزی تلاش می کند. وی روز جمعه 24 شهریورماه به همراه حسین قمی مسابقات خود را انجام خواهد داد.