به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود کاظم زاده مدیرکل اموراجتماعی و سهام وزارت کار و امور اجتماعی گفت : 831 میلیون و 938 هزار و 761 سهم در پنج ماهه اول امسال به 16 هزار و 265 کارگر واگذار شده است.

وی افزود: این میزان سهام مربوط به 13 واحد تولیدی بوده که به ارزش یک هزار و 112 میلیارد و 454 میلیون ریال به کارگران واگذار شد. به گفته وی، این میزان سهم واگذار شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 207 برابر شده است .

کاظم زاده درمورد واگذاری سهام ترجیحی به کارگران و مدیران مشمول گفت :300 میلیون ریال سهام در اقساط 5 ساله به این افراد واگذارمی شود.

وی در ادامه افزود: وزیر کار و اموراجتماعی پیشنهاد واگذاری سهام عدالت به زنان کارگر سرپرست خانوار را ارائه داده که مورد موافقت رییس جمهوری قرار گرفته است.