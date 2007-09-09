مرتضی سجادیان، مدیر مسئول روزنامه کارگزاران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، علت عدم انتشار شماره امروز روزنامه را تنها مشکل فنی عنوان کرد که شب گذشته برای چاپخانه آن ایجاد شده است.

وی افزود: ساعت 21 شب گذشته اعلام کردند که چاپخانه مشکل پیدا کرده و اگر این مشکل تا آخر شب حل نشود، فردا قادر به انتشار روزنامه نخواهیم بود و متاسفانه علی رغم تلاش بسیاری که تا ساعت یک بامداد امروز صورت گرفت، مشکل ادامه یافت و اشکالات فنی برطرف نشد و نهایتا امروز روزنامه انتشار نیافت.

سجادیان تصریح کرد: به دلایل فنی و شرایطی که چاپخانه ها دارند، یعنی نوع کاغذی که مصرف می کنند و اندازه قطع متفاوتی دارند، امکان انتفال روزنامه به سایر چاپخانه ها نیز میسر نبود و اگر هم محلی با این شرایط وجود داشت، به دلیل اینکه وقت گذشته بود؛ روزنامه به توزیع اول وقت نمی رسید.

مدیر مسئول روزنامه کارگزاران شائبه هرگونه توقیف روزنامه، کمبود کاغذ و یا تعطیلی کار به علت عدم پرداخت مطالبات پرسنل روزنامه را تکذیب کرد .

وی در پایان خاطر نشان کرد: به عنوان مسئول روزنامه به شما اطمینان می دهم، عدم چاپ شماره امروز روزنامه مشکل فنی بوده و مردم فردا بار دیگر روزنامه کارگزاران را در عرصه رسانه های کشور ملاحظه خواهند کرد.