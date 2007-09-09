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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۴۱

دنیا در انتظار گشایش بزرگترین نمایشگاه خودروی جهان

دنیا در انتظار گشایش بزرگترین نمایشگاه خودروی جهان

بزرگترین نمایشگاه خودروی جهان با ارایه تازه ترین فناوری های نوین صنعت ساخت خودرو در آلمان آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خودروی فرانکفورت برای نخستین بار در سال 1887 میلادی پا به حیات گذاشت و شاید هیچ کس تصور نمی کرد که این نمایشگاه بسیار ساده و مختصر امروز لقب بزرگترین و پیشرفته ترین نمایشگاه خودروی جهان را به خود بگیرد.

این نمایشگاه بالغ بر یک میلیون بازدیدکننده را به خود جلب می کند که یک رکورد دست نیافتنی در جهان محسوب می شود. این موضوع هم دلیل ساده ای دارد: در این نمایشگاه دستاوردهایی را خواهید دید که در هیچ جای دیگری از جهان قابل دیدن نیست!

برخلاف نمایشگاههای معتبر و رقیب دیگر همچون نمایشگاه خودروی ژنو یا توکیو که عمدتا به ارایه جنبه فانتزی و آینده دور از ذهن دنیای خودروها می پردازند، نمایشگاه خوردروی فرانکفورت ایده هایی را ارایه می کند که بیشتر از هر ایده دیگری جنبه کاربردی دارند.

نمایشگاه خودرویی فرانکفورت که از 13 تا 23 سپتامبر آغاز به کار می کند پذیرای خودروسازان معتبری از سراسر جهان است که عمدتا تازه های خود دردنیای پرشتاب فناوری ساخت خودروهای جدید را برای اولین بار در آنجا ارایه می کنند.

کد مطلب 548859

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