صنعت بیمه کشور باید متحول شود

به گزارش خبرنگارمهر، داوود دانش جعفری در همایش بیمه و اقتصادی ملی در محل مرکز همایش های رازی با تاکید بر اتخاذ تدابیری برای رسیدن به اهداف سند20 ساله کشور، تصریح کرد: کانون تحول اقتصادی کشور ، افزایش تولید و تولید ناخالص داخلی است و در کنار آن برنامه ای برای توزیع مناسب ثروت درکشور باید طراحی شود.

وی با بیان اینکه افزایش تولید مستلزم افزایش سرمایه گذاری در کشور است ، اظهارداشت: بانک ها ، بیمه ها و بازار بورس در تامین منابع مالی مناسب سرمایه گذاری ها نقش دارند.

به گفته وی ، تاکنون بانک ها محور اصلی تامین سرمایه در کشور محسوب می شدند و ایران کشوری بانک محور بوده است ، بنابراین آنچه مسلم است ایجاد تحولات بیشتر دربورس و بیمه است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تحرکات مثبت بورس طی سال‌های اخیر ، تصریح کرد: صنعت بیمه نیز باید پابه پای بانک ها و بورس برای تامین سرمایه در راستای رسیدن به قدرت اول منطقه تلاش نماید.

دانش جعفری با تاکید بر انجام برنامه ریزی های متنوع در زمینه های مختلف برای صنعت بیمه، گفت: برای ایجاد تحول در نقش صنعت بیمه برای توسعه اقتصاد کشور، باید تحولات از خود بیمه آغاز شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون براساس این آینده نگری ها مسائلی مربوط به تولید ، ادغام، شرکت های بیمه، جمع آوری سرمایه کافی و طراحی های بیمه متنوع امکان پذیر شده است.

وی با تاکید بر تحول نقش دولت در اقتصاد براساس اصل 44 و سیاست افزود: طبق این اصل نقش دولت از تصدی گری باید به نقش نظارتی ، برنامه ریزو هدایت گر تبدیل شود .

دانش جعفری اظهارداشت: هم اکنون سهم شرکت های بیمه خصوص در بازار بیمه کشوردرحال افزایش است، بنابراین لازم است تا چالش های این صنعت مورد مطالعه قرار گیرد.

وی یکی از بحث های مهم صنعت بیمه را بررسی آثار خصوصی سازی و آزاد سازی آن عنوان کرد و گفت: بحث نظارت برعملکرد صنعت بیمه نیز زمانی که اقتصاد به خصوصی سازی گرایش می یابد، حایزاهمیت است.