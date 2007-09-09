تیمی جوان و با انگیزه را به گوانجو اعزام می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اسحاقی افزود : تیم ملی گلف زنان از چهارم تا هشتم مهرماه در تورنمنت بین المللی قبرس حضور خواهد داشت و تیم ملی مردان نیز از پنجم تا چهاردهم مهر در مسابقات آسیایی چین تایپه شرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد : تیم ملی مردان گلف برای نخستین بار در مسابقات آسیایی شرکت می کند و هدف ما تعیین سطح در مسابقات آسیایی است تا بتوانیم بر اساس آن ، برنامه ریزی لازم برای آینده را انجام دهیم.

اسحاقی با بیان آنکه در بخش مردان و زنان تیمهای جوانی تشکیل شده اند، تصریح کرد : امیدواریم با برنامه ریزی مناسب بتوانیم برای بازیهای آسیایی گوانجو ، تیمی جوان و با انگیزه را راهی مسابقات کنیم . تیم ملی مردان برای کسب تجربه در سال جاری در دو تورنمنت بین المللی چین تایپه و ترکیه شرکت کرده است که هر دو این مسابقات از سطح بالایی برخوردار بودند.

رییس فدراسیون گلف درپایان تأکید کرد: سطح کمی و کیفی مسابقات آسیایی کاپ تومورا که هر دو سال یکبار برگزار می شود ، از مسابقات آسیایی بالاتر است.