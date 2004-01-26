خوزستان پيشتاز اولين دوره ليگ تيراندازي جانبازان و معلولين باشگاههاي كشور

به گزارش خبرنگار " مهر" اين مسابقات در دو رشته طپانچه بادي و تفنگ بادي دراز كش SHL و با حضور تيم هاي لرستان ، گيلان ، اصفهان، مازندران و خوزستان انجام شد كه در پايان اولين مرحله تيم خوزستان با كسب دو مدال طلا، يك نقره و يك برنز صدرنشين شد و تيم مازندران با كسب يك مدال و دو نقره دوم وتيم لرستان با يك طلا و يك نقره و يك برنز سوم شدند. تيم اصفهان با دو مدال برنز چهارم و گيلان بدون مدال پنجم شد.

نتايج انفرادي:

طپانچه بادي :

1- حسين اميري از خوزستان 2- بهمن كريمي از لرستان 3- منصور مظفري از اصفهان.

تفنگ بادي درازكش :

1- عنايت الله بخارايي از مازندران 2- سيد رمضان صالح نژاد از مازندران 3- محمدرضا شيرگول از خوزستان .

نتايج تيمي :

طپانچه بادي :

1- لرستان 2- خوزستان 3- اصفهان

تفنگ بادي درازكش :

1- خوزستان 2- مازندران 3- لرستان

گفتني است دومين مرحله اين مسابقات در استان مازندران برگزار مي شود.