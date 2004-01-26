خوزستان پيشتاز اولين دوره ليگ تيراندازي جانبازان و معلولين باشگاههاي كشور

به گزارش خبرنگار " مهر" اين مسابقات در دو رشته طپانچه بادي و تفنگ بادي دراز كش SHL و با حضور تيم هاي لرستان ، گيلان ، اصفهان، مازندران و خوزستان انجام شد كه در پايان اولين مرحله تيم خوزستان با كسب دو مدال طلا، يك نقره و يك برنز صدرنشين شد و تيم مازندران با كسب يك مدال و دو نقره دوم وتيم لرستان با يك طلا و يك نقره و يك برنز سوم شدند. تيم اصفهان با دو مدال برنز چهارم و گيلان بدون مدال پنجم شد.
نتايج انفرادي:
طپانچه بادي :
1- حسين اميري از خوزستان 2- بهمن كريمي از لرستان 3- منصور مظفري از اصفهان.
تفنگ بادي درازكش :
1- عنايت الله بخارايي از مازندران 2- سيد رمضان صالح نژاد از مازندران 3- محمدرضا شيرگول از خوزستان .
نتايج تيمي :
طپانچه بادي :
1- لرستان 2- خوزستان 3- اصفهان
تفنگ بادي درازكش :
1- خوزستان 2- مازندران 3- لرستان
گفتني است دومين مرحله اين مسابقات در استان مازندران برگزار مي شود.
اولين مرحله مسابقات ليگ تيراندازي باشگاههاي كشور به ميزباني استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار " مهر" اين مسابقات در دو رشته طپانچه بادي و تفنگ بادي دراز كش SHL و با حضور تيم هاي لرستان ، گيلان ، اصفهان، مازندران و خوزستان انجام شد كه در پايان اولين مرحله تيم خوزستان با كسب دو مدال طلا، يك نقره و يك برنز صدرنشين شد و تيم مازندران با كسب يك مدال و دو نقره دوم وتيم لرستان با يك طلا و يك نقره و يك برنز سوم شدند. تيم اصفهان با دو مدال برنز چهارم و گيلان بدون مدال پنجم شد.
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