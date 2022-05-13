نزدیک بودن دولتمردان به مردم زمینه ساز تصمیمات درست است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تبریک سالروز سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به استان کردستان اظهار کرد: سفر تاریخی رهبری به کردستان منشأ برکات بسیاری بود که همچنان این برکات تداوم دارد.
وی افزود: استقبال ویژه مردم کردستان و سخنرانی تاریخی رهبر معظم انقلاب در سفر به استان ما برای همیشه در تاریخ کشور ماندگار است و گرامیداشت سالگرد این سفر پرخیر و برکت یک وظیفه همگانی برای قدردانی از برکاتی است که در این سفر شامل مردم کردستان شده است.
امام جمعه سنندج در ادامه سخنان خود به دیدار جمعی از علما و روحانیون اهل سنت کشور با رئیس جمهوری در هفته اخیر اشاره کرد و گفت: همراهی همه جانبه با طرحهای ضد فساد و تحول آفرین دولت وظیفه همگانی بوده و ما مردم کردستان نیز از این طرحها حمایت میکنیم.
ماموستا رستمی با اشاره به طرح جدید هدفمندی یارانهها افزود: این طرح بهترین برنامه برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور است و انتظار میرود که همه مردم همراهی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود که دولتمردان تمام توان خود را با مفسدین اقتصادی و محتکران به کار گیرند.
امام جمعه سنندج تأکید کرد: حمایت متقابل مردم و دولتمردان از همدیگر موجب خنثی شدن توطئههای دشمنان میشود و همه تحریمها و هجمههای اقتصادی آنها را خنثی میکند.
ماموستا رستمی در پایان خطبههای این هفته از رسول الله (ص) به عنوان الگوی جاودانه مسلمانان برای تعالی و عزت یاد کرد و گفت: سیره حضرت محمد مصطفی (ص) سرشار از نیکیها و خیرخواهیهایی است که با تأسی از آنها میتوانیم به سعادت دنیا و آخرت دست یابیم.
نظر شما