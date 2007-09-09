همایش "میانه‌ روی در اسلام" در اردن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کونا، مروان الفاعوری مسئول برگزاری این همایش گفت: در شرایط فعلی که جهان اسلام با شرایط بحرانی و مشکلات متعددی مواجه است، نیاز به برگزاری چنین همایشی به شدت احساس می ‌شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیام اصلی این همایش تأکید بر ترویج و نشر دیدگاه اسلام در مورد میانه ‌روی است، تصریح کرد: اسلام به عنوان یک دین بزرگ و با ارزش، در فرهنگ خود همواره بر میانه‌ روی و اعتدال و دوری از هرگونه خشونت و افراط و تفریط تأکید کرده است.

بیش از 90 دانشمند و محقق مسلمان از بیش از 24 کشور اسلامی در این اجلاس سه ‌روزه که با شعار "پیش به سوی فرهنگ و تمدن اسلامی در جهان امروزی" برگزار می‌شود، شرکت خواهند داشت.