شیوه نامه گردشگری در فارس تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز بیان کرد: برخی می‌خواهند اینگونه بیان کنند که میراث برای نظام جمهوری اسلامی مهم نیست اما زندگی جامعه ایرانی بر پایه میراث است و باید این اثر به جا مانده از نیاکان ما همواره حفظ شود این در حالی است که باید احترام مسجد در تمامی شهرها بخصوص سومین حرم اهل بیت حفظ شود.

وی افزود: با راهنمایان گردشگری استان فارس جلساتی برگزار و مقرر شد شیوه نامه گردشگری در استان فارس تدوین شود و راهنمایان گردشگری نیز با تدوین این شیوه نامه در راستای حمایت و احترام به مساجد تدوین گردد.

به گفته وی، باید احترام مساجد حفظ شده تا بتوان از این میراث ارزشمند دینی و فرهنگ اسلامی حفظ شود.

آیت الله دژکام با اشاره به اینکه اگر مشکل معیشت مردم برطرف شود می‌توان کارهای اقتصادی بزرگی انجام داد، تاکید کرد: نباید یارانه تحت شعاع طرح‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد این در حالی است که نباید فراموش کرد که بیش از ١٢٠ میلیارد تومان تفاهم نامه اقتصادی منعقد شده و شاهد خواهیم بود که در آینده نزدیک آزادراه‌ها، راه آهن، آب شهری و روستایی و انتقال آب از خلیج فارس به استان در حال انجام است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در خطبه‌های اعتقادی نماز جمعه این هفته شیراز بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در دین به آن تاکید شده است مراقبه فردی و اجتماعی است از این رو مردم باید در فعالیت‌های اجتماعی خود مراقب رفتارهای خود بوده در سطح بالاتری مراقبه ویژه ای نسبت به دولت داشته باشیم زیرا در قانون نیز بر مراقبه مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم تاکید شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامی که دولت در طرح‌های اقتصادی دارد باید به این موضوع توجه کرد که مسائل اخلاقی که امام زمان بر مورد نظارت بر اجتماع دارد در این طرح رعایت شده است یا خیر که این عناصر شامل عدالت و دلسوزی است.

به گفته آیت الله دژکام، اگر طرحی اجرایی می‌شود باید به این موضوع توجه کرد که اگر طرحی عادلانه است باید اجرایی شود ولی اگر عادلانه نباشد باید با طرح سوال از دولت از آن جلوگیری کرد.

امام جمعه شیراز معتقد است تمام مردم و جهادگران در جامعه حضور فعالانه داشته باشند و حقی که بر محرومان است را باید به این افراد پرداخت شود این در حالی است که این تجربه اقتصادی در دولت‌های قبل وجود داشت اما باید به این موضوع توجه کرد که درآمد به اندازه هزینه‌های زندگی باشد و ثروت تولید شده برای برطرف کردن نیاز مردم هزینه شود.

وی افزود: عرصه جنگ اقتصادی در تمامی ادارات است از این رو باید مدیران دستگاه‌های اجرایی باید پای کار باشند و برای مردم کار کنند.