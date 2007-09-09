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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۵۷

رئیس جمهور :

دشمنان از سر راه پیشرفت هسته ای ملت ایران کنار بروند

دشمنان از سر راه پیشرفت هسته ای ملت ایران کنار بروند

رئیس جمهور بار دیگر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران را مختومه دانست و گفت: ملت ایران متحد و مقتدر و عزیز و ایمانی از گردنه های سخت عبور کرده و در مسیر ترقی گام بر می دارد و دشمنان این ملت باید از سر راه کنار رفته و دست از افکار شیطانی خود بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نِژاد که در مراسم تجلیل از پاسخ دهندگان به پرسش مهر 7 در محل نهاد ریاست جمهوری سخن می گفت: اظهار داشت: در موضوع هسته ای ایران همه زیبایی ها و زشتی ها در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند  و از یک سو همبستگی ملی، عشق و ایمان ،‌ محبت به ملت ها و پایبندی به قانون و احترام به مقررات از سوی ایرانیان متجلی شد و از سوی دیگر عذرخواهی ها و زشت گویی ها و زورگویی ها به این ملت متمدن نمایان شد.

وی افزود: آنها که با ملت بزرگ و متمدن ایران که حتی یک گام در مسیر کینه ورزی برنداشته و حتی انرژی هسته ای را برای ایجاد صلح و امنیت در دنیا و رفاه ملت ها می خواهد و از تاریخ درخشانی برخوردار بوده و پرچم دار عشق و عدالت و دانش است ، متهم به جنگ افروزی کردند.

احمدی نِژاد ادامه داد: کشورهای زورگو انواع  گستاخی و توهین ها به ملت بزرگ ایران روا داشته اند و حتی ما را تهدید به حمله نظامی کردند و برخی نیز در داخل در خدمت جنگ روانی وافکار شیطانی آنها قرار گرفته اند ولی راه به جایی نبردند و خداوند  با مهرورزان بوده ، هست و خواهد بود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پرونده هسته ای جمهوری اسلامی بسته است خاطرنشان کرد: اکنون پرونده ما در آژانس بین المللی انرژی اتمی که مرجع بررسی پرونده است پیگیری می شود و جمهوری اسلامی با این نهاد که برخی زورگویان دست داشته اند از آن استفاده ابزاری  و آن را بی اعتبار کنند اما به نتیجه نرسیدند همکاری می کند و حرفهای عده ای کینه توز و جنگ افروز برای ما اهمیت ندارد .

وی افزود: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نسبت به پرونده ما موضع خوبی داشته است و شرقی ها هم از گذشته در کنار ما قرار گرفته بودند  و خوشبختانه اروپایی ها نیز درحال اتخاذ موضع درست هستند و فقط یکی دو کشور که محبت و قانون و انسانیت و عدالت را درک نمی کنند باقی ماندند که تصور می کنند با فریاد زدن می توانند ملت ما را از وادار به عقب نشینی کنند.

احمدی نژاد تاکید کرد: امروز دیگر دوران کینه توزی پایان یافته و هر کس بخواهد از این موضع وارد عرصه شود، تدبیر او کارساز نیست و مسیر او به بن بست ختم می شود چرا که جمهوری اسلامی به حق مسلم خود دست یافته  و با پایان یافتن مسئله  به تعامل با دنیا برای نهادینه شدن صلح و امنیت پایدار و رفاه ملت ها و می اندیشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی سال گذشته کشورهای زورگو را نصیحت کرده بود، دست از عملکرد نادرست خود برداشته  و رفتار خود را اصلاح نمایند،  امروز نیز به این کشورها توصیه کرد بیش از این خود را ذلیل و در بین ملت ها خراب نکنند و برای رفع مشکلات دنیا و صلح و امنیت جهانی و گسترش مهرورزی وعدالت در عالم هستی از سر راه ملت ها کنار رفته و سر جای خود بنشینند.

او متذکر شد: مردم دنیا دنبال دوستی و محبت هستند و سیاست های شیطانی جنگ افروزان که برای منافع خود جنگ تسلیحاتی به راه انداخته اند تا جنگ افزارهای خود را به فروش برسانند، قبول ندارند و اگر این مسئله مورد توجه زورگویان قرار نگیرد و اجازه ندهند مردم جهان کنار یکدیگر و برخوردار از حقوق خود در آرامش زندگی کنند، ملت ها آنها را مجبور به تسلیم می کنند.

ادامه دارد...

کد مطلب 548886

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