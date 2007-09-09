دشمنان از سر راه پیشرفت هسته ای ملت ایران کنار بروند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نِژاد که در مراسم تجلیل از پاسخ دهندگان به پرسش مهر 7 در محل نهاد ریاست جمهوری سخن می گفت: اظهار داشت: در موضوع هسته ای ایران همه زیبایی ها و زشتی ها در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند و از یک سو همبستگی ملی، عشق و ایمان ،‌ محبت به ملت ها و پایبندی به قانون و احترام به مقررات از سوی ایرانیان متجلی شد و از سوی دیگر عذرخواهی ها و زشت گویی ها و زورگویی ها به این ملت متمدن نمایان شد.

وی افزود: آنها که با ملت بزرگ و متمدن ایران که حتی یک گام در مسیر کینه ورزی برنداشته و حتی انرژی هسته ای را برای ایجاد صلح و امنیت در دنیا و رفاه ملت ها می خواهد و از تاریخ درخشانی برخوردار بوده و پرچم دار عشق و عدالت و دانش است ، متهم به جنگ افروزی کردند.

احمدی نِژاد ادامه داد: کشورهای زورگو انواع گستاخی و توهین ها به ملت بزرگ ایران روا داشته اند و حتی ما را تهدید به حمله نظامی کردند و برخی نیز در داخل در خدمت جنگ روانی وافکار شیطانی آنها قرار گرفته اند ولی راه به جایی نبردند و خداوند با مهرورزان بوده ، هست و خواهد بود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پرونده هسته ای جمهوری اسلامی بسته است خاطرنشان کرد: اکنون پرونده ما در آژانس بین المللی انرژی اتمی که مرجع بررسی پرونده است پیگیری می شود و جمهوری اسلامی با این نهاد که برخی زورگویان دست داشته اند از آن استفاده ابزاری و آن را بی اعتبار کنند اما به نتیجه نرسیدند همکاری می کند و حرفهای عده ای کینه توز و جنگ افروز برای ما اهمیت ندارد .

وی افزود: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نسبت به پرونده ما موضع خوبی داشته است و شرقی ها هم از گذشته در کنار ما قرار گرفته بودند و خوشبختانه اروپایی ها نیز درحال اتخاذ موضع درست هستند و فقط یکی دو کشور که محبت و قانون و انسانیت و عدالت را درک نمی کنند باقی ماندند که تصور می کنند با فریاد زدن می توانند ملت ما را از وادار به عقب نشینی کنند.

احمدی نژاد تاکید کرد: امروز دیگر دوران کینه توزی پایان یافته و هر کس بخواهد از این موضع وارد عرصه شود، تدبیر او کارساز نیست و مسیر او به بن بست ختم می شود چرا که جمهوری اسلامی به حق مسلم خود دست یافته و با پایان یافتن مسئله به تعامل با دنیا برای نهادینه شدن صلح و امنیت پایدار و رفاه ملت ها و می اندیشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی سال گذشته کشورهای زورگو را نصیحت کرده بود، دست از عملکرد نادرست خود برداشته و رفتار خود را اصلاح نمایند، امروز نیز به این کشورها توصیه کرد بیش از این خود را ذلیل و در بین ملت ها خراب نکنند و برای رفع مشکلات دنیا و صلح و امنیت جهانی و گسترش مهرورزی وعدالت در عالم هستی از سر راه ملت ها کنار رفته و سر جای خود بنشینند.

او متذکر شد: مردم دنیا دنبال دوستی و محبت هستند و سیاست های شیطانی جنگ افروزان که برای منافع خود جنگ تسلیحاتی به راه انداخته اند تا جنگ افزارهای خود را به فروش برسانند، قبول ندارند و اگر این مسئله مورد توجه زورگویان قرار نگیرد و اجازه ندهند مردم جهان کنار یکدیگر و برخوردار از حقوق خود در آرامش زندگی کنند، ملت ها آنها را مجبور به تسلیم می کنند.

ادامه دارد...