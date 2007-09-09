آمادگی اسلام آباد برای همکاری با تهران در زمینه تقویت امنیت مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس پاکستان به نقل از "شفقت سعید" اعلام کرد: اسلام آباد علیه کسانی که در پی اخلال امنیت(مرزهای دو کشور) هستند، اقدام خواهد کرد.

وی افزود: ایران و پاکستان نیروهای کافی برای بستن مرزها ندارند، اما مرز دوکشور همواره در صلح بوده و مشکلی وجود نداشته است. دوستان ایرانی ما می دانند که پاکستان اشرار را مجرم می شناسد.

شفقت سعید یادآور شد دو کشور باید برای این مسئله همکاری کنند و منصفانه نیست پاکستان مقصر این قبیل شرارت ها شناخته شود.

اخیراً اشرار مسلح سیستان و بلوچستان، 21 مسافر را در جاده ایرانشهر به گروگان گرفته و به پاکستان گریختند. پلیس پاکستان چند روز بعد با دستگیری آنها، گروگان ها را آزاد و به ایران بازگرداند. سفیر پاکستان با اشاره به این حادثه گفت : ایران باید قدردان باشد که ما ظرف چند ساعت پس از دریافت اطلاعات اشرار را دستگیر و گروگان ها را آزاد کردیم.

وی درباره قرارداد خط لوله صلح میان ایران، پاکستان و هند نیز خاطر نشان کرد: ما درباره فرمول قیمت توافق کرده ایم که یک محدوده خواهد داشت. اگر قیمت نفت افزایش یابد قیمت گاز نیز بالا خواهد رفت.

وی این پروژه را سبب تحکیم روابط سه کشور ایران، پاکستان و هند توصیف کرد.