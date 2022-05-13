به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بندر دیر، اظهار داشت: طرح دولت برای مردمی سازی و عادلانه سازی یارانه‌ها طرح بسیار ارزشمندی است.

امام جمعه موقت دیر با بیان اینکه همه اقتصاددانان و کارشناسان به نوعی بر اجرای این طرح تاکید دارند، افزود: این طرح به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست بلکه آن را مدیریت می‌کند؛ وقتی می‌دانیم ارز ترجیحی برای حمایت از مردم بوده اما یک چهارم آن به دست مردم می‌رسد بالاخره یک کسی باید این را علاج کند و هم دولت مردان و هم مردم باید تلاش کنند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بیان کرد: اگر دولت در نحوه برنامه ریزی برای اجرای این طرح کوتاهی کند و به مردم فشار بیاید و چه مردم تحت تأثیر تبلیغات شبکه‌ها و رادیوهای ضد انقلاب و معاند فریب بخورند کار به جایی نمی‌رسد.

سعیدی خاطرنشان کرد: عده‌ای در گذشته ارز ترجیحی را فسادزا می‌دانستند و الان که این دولت می‌خواهد جلوی این فساد و قاچاق را بگیرد باز هم مخالفت می‌کنند که حساب اینها جدا است اما عمده کسانی که واقعاً دلسوزانه کار می‌کنند می‌دانند که باید حق مردم بدستشان برسد.

وی درباره مشکل کسانی که یارانه آنها قطع شده است، ابراز کرد: مردم با متانت و بصیرت صبر خواهند کرد اما آزادسازی قیمت‌ها انجام گرفته و باید سریع‌تر مشکل افراد مستحقی که یارانه آنها قطع شده هم حل و شفاف سازی شود.

نظارت بر بازار بیشتر شود

امام جمعه موقت دیر گفت: طبق گفته مسئولان کالاهای اساسی تأمین و مازاد در نظر گرفته شده است اما بحث توزیع و نظارت خیلی مهم است و در کل کشور و شهرستان‌ها باید نظارت جدی شود که سودجویان مردم را به رنج نیاندازند.

وی با بیان اینکه مردم همواره دشمن را ناکام کرده و در این مرحله هم این گونه اقدام می‌کنند، تاکید کرد: در حالی که همه شبکه‌های معاند مردم را به تجمع در خیابان تحریک می‌کنند ما مردم باید هوشیار باشیم که دشمنان هیچ گاه دلسوز ما نبوده و نیستند.

سعیدی بیان داشت: مردم ضمن هماهنگی و همراهی با دستگاه‌های امنیتی و هوشیاری و دنبال کردن خبرهای صحیح، مراقب باشند خود یا افرادی از خانواده‌هایشان در اجتماعاتی که دشمن شکل داده و تحریک می‌کند شرکت نکنند و مشکلات خود را با مراجعه به ادارات و دستگاه‌ها پیگیری کنند.

وی درباره سالروز لغو امتیاز تنباکو، عنوان کرد: این اقدام تودهنی محکمی از طرف علما و متدینین با حمایت مردم به اجانب و استکبار و استعمارگران بود و ملت نشان دادند با پیروی از علما که در خط انبیا و ولایت هستند بر دشمنان غلبه می‌کنند.

خطیب جمعه دیر در رابطه با روز بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، گفت: زبان فارسی را همچنان باید پاس بداریم و نسبت به ورود کلمات نامتعارف به این زبان اصیل کشورمان حساس باشیم و دشمن در این زمینه به دنبال نفوذ است که باید نگذاریم به هدفش برسد.

وی ابراز کرد: یادگیری زبان‌های دیگر در مقابل دشمن یا برای مطالبه حقی منافات ندارد اما بدانیم که زبان اصیل فارسی کارایی زیادی حتی در مراودات خارجی و ترویج دین مبین اسلام دارد.

لزوم حمایت از ورزش

سعیدی با تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: ارتباط با مردم و روابط عمومی همیشه پیشانی یک مجموعه است و هرچه بیشتر و با صراحت و شفافیت و به موقع این موضوع ارتباط گیری و اطلاع رسانی و روابط عمومی اتفاقات بیفتد مشکلات مردم حل می‌شود.

وی با گرامیداشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، یادآور شد: کسانی که در حفظ میراث فرهنگی کار می‌کنند، همواره اندیشه‌های ناب اسلام و دستاوردهای دین مبین اسلام و عملکردی که بعد از انقلاب در این زمینه داشتیم پاسداری شود و تاریخ کشور اسلامی ما را امانت داری کرده و به گوش آیندگان برسانند.

وی با اشاره به تأثیر ورزش در حفظ سلامتی و آمادگی جسمانی، تاکید کرد: ورزش و زیرساخت‌های آن بویژه در شهرستان دیر توسعه یابد.

سعیدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران، بیان کرد: کارگران در تولید و اقتصاد و معلمان در پرورش نیروهای با اخلاص و جهادی و انقلابی برای مدیریت آینده کشور نقش مهمی دارند.