تغییر حالت اکسید منگنز شیشه به فلز !

به گزارش خبرگزاری مهر، ماتئو رینی دانشمند دانشگاه برکلی کالیفرنیا در مقاله ای که در مجله علمی نیچر منتشر کرده است، برای اولین بار نشان داد که اکسید منگنز که ساختار بلورهای شیشه را تشکیل می دهد، می تواند ویژگی های بسیار مختلفی از خود نشان دهد، برای مثال می تواند همانند فلزات جریان برق را از خود عبور دهد. این کشف می تواند در افزایش سرعت رایانه های نسل جدید مورد استفاده قرار گیرد.

رینی در خصوص بهترین روش برای تغییر حالت ماده توضیح داد: "روش های مختلفی برای ایجاد تغییر حالت در یک ماده وجود دارد. برای مثال با فشار و گرما، اما این فرایندها بسیار کند هستند. در این تحقیق با استفاده از یک لیزر با انرژی بالا تبدیل حالت ماده تنها درحدود صد کوادریلیوم ثانیه به طول انجامید. به علاوه ما موفق شدیم روی تنها یک سطح لرزشی مولکول که ماده را تشکیل می دهد، این تغییر حالت را انجام دهیم." (یک کوادریلیوم ثانیه برابر با یک میلیونیوم میلیاردیوم ثانیه است.)

منگنز یک ماده بسیار مناسب برای تغییر حالت است. در حقیقت با وارد آوردن یک سری ضربه می توان پیوندهای شیمیایی داخلی اکسید منگنز را تغییر داده و سپس آنها را به موقعیت اول بازگرداند.

در مدت فلز سازی این ماده که تا قبل از آن هادی جریان برق نبود، می توان این ماده را به یک نیمه هادی تبدیل کرد.

تیم تحقیقاتی این فیزیکدان تاکنون موفق شده است اکسید منگنز را تغییر حالت دهد، اما اکنون در حال بررسی مواد دیگری است که در حالت اصلی هادی جریان برق نیستند، اما می توانند با تغییر حالت تبدیل به یک رسانا شوند.

کاربرد اصلی این تغییر حالت در رایانه های اپتیکی نسل جدید است. این نوع از ماشین های محاسبه گر به جای مغناطیس تنها با استفاده از ویژگی های نور می توانند با سرعت و قدرت شگفت انگیزی به پردازش داده ها بپردازند.