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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۳۹

چگینی به مهر خبر داد:

شناسایی یک کرم مفید در خلیج چابهار

شناسایی یک کرم مفید در خلیج چابهار

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی از شناسایی گونه جدیدی از جانداران به نام کرم پرتار توسط این مرکز خبر داد و گفت : وجود این کرم برای آبهای منطقه و صید مفید است.

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شناسایی موجود جدید در خلیج چابهار گفت: محققان و پژوهشگران مرکز ملی اقیانوس شناسی در چابهار به هنگام نمونه برداری کرم "پرتار" را برای اولین بار در دریای عمان و خلیج چابهار مشاهده و شناسایی کردند.

وی اظهار داشت : این کرم به منطقه ضرر و لطمه ای وارد نمی کند و موقعیت منطقه و صید را در آنجا مورد تهدید قرار نمی دهد بلکه وجود آن برای آبهای منطقه مفید است و می توان به عنوان طعمه ماهیان از آن استفاده کرد.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی گفت: این کرم از گونه مهاجمین نیست و ارتباطی با گونه های مهاجمی مانند شانه دار دریای خزر ندارد.

وی در مورد منشاء این کرم اظهار داشت : قبل از مشاهده این گونه در عمان و خلیج چابهار،‌ کرم "پرتار" در آبهای هندوستان و پاکستان شناسایی شده بود.

چگینی گفت: این کرم جهت اطلاع شیلات معرفی شده است و بررسی های آناتومی برای شناسایی بیشتر بر روی آن توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی ادامه دارد.

کد مطلب 548908

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