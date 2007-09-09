شناسایی یک کرم مفید در خلیج چابهار

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شناسایی موجود جدید در خلیج چابهار گفت: محققان و پژوهشگران مرکز ملی اقیانوس شناسی در چابهار به هنگام نمونه برداری کرم "پرتار" را برای اولین بار در دریای عمان و خلیج چابهار مشاهده و شناسایی کردند.

وی اظهار داشت : این کرم به منطقه ضرر و لطمه ای وارد نمی کند و موقعیت منطقه و صید را در آنجا مورد تهدید قرار نمی دهد بلکه وجود آن برای آبهای منطقه مفید است و می توان به عنوان طعمه ماهیان از آن استفاده کرد.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی گفت: این کرم از گونه مهاجمین نیست و ارتباطی با گونه های مهاجمی مانند شانه دار دریای خزر ندارد.

وی در مورد منشاء این کرم اظهار داشت : قبل از مشاهده این گونه در عمان و خلیج چابهار،‌ کرم "پرتار" در آبهای هندوستان و پاکستان شناسایی شده بود.

چگینی گفت: این کرم جهت اطلاع شیلات معرفی شده است و بررسی های آناتومی برای شناسایی بیشتر بر روی آن توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی ادامه دارد.