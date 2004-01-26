محروميت و جريمه نقدي براي فيروز كريمي

به گزارش خبرنگار " مهر " به دنبال حضور فيروز كريمي سرمربي تيم فوتبال ابومسلم خراسان در كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ، كميته مذكور احكام زير را براي وي منظور كرد. 1- عمل و اقدام فيروز كريمي سرمربي تيم فوتبال ابومسلم خراسان در بازي اين تيم مقابل پيكان منطبق با بندهاي د و ط ماده 14 آئين نامه انضباطي است و نامبرده به استناد بندهاي د وج ماده 12 همان آئين نامه به مدت يك جلسه از همراهي تيم مربوطه محروم و به پرداخت دو ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شود 2- محروميت لحاظ شده با احتساب محروميت قبلي موضوع نامه پيروي فوق خواهد بود. گفتني است اين جلسه در تاريخ 1/11/82 در محل كميته انضباطي و به علت مشكلات پديد آمده در مسابقه پيكان تهران و ابومسلم خراسان از سري مسابقات ليگ برتر باشگاههاي كشور تشكيل شده بود.