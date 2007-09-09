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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۵۷

جزئیات کامل تسهیلات دولت برای انتقال کارمندان به شهر‌های کوچک

جزئیات کامل تسهیلات دولت برای انتقال کارمندان به شهر‌های کوچک

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات کامل تسهیلات دولت برای شاغلین متقاضی انتقال از کلانشهر‌ها به سایر شهر‌های کشور را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل این مصوبه که دوازدهم شهریور ماه ابلاغ شده به شرح زیر است :

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/86 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهر ها به سایر نقاط کشور باشند ، آئین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهر‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهر ها به سایر شهر‌های کشور

ماده 1- حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی ،‌پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها ،‌موسسات و شرکت های دولتی ، بانک‌ها ،‌موسسات بیمه و سایر دستگاه‌های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیرو های مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهر ها ( تهران ـ مشهد ـ تبریز ـ اصفهان ـ کرج ـ شیراز ـ قم ـ اهواز ) به سایر نقاط کشور را داشته باشند ، می باشد .

تبصره – انتقال کارکنان به شهر‌های استان تهران و نیز فاصله (50) کیلومتری سایر کلانشهر‌ها در قالب این آیین نامه ممنوع است.

ماده 2- متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند :

1-  قبل از پایان سال 1385 در کلانشهر‌ها مشغول به خدمت بوده باشند.

2-  تاریخ انتقال آنان از کلانشهر‌ها از ابتدای 1386 به بعد باشد .

3-  حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد .

تبصره – اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است .

ماده 3- متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره مند می گردند .

1- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده .

تبصره – واگذاری زمین در قالب این آیین نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند ، نمی باشد .

2- کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد .

مقصد انتقال کارمند قدرالسهم زمین واگذاری به هر کارمند ( متر مربع) تسهیلات پرداخت جهت احداث مسکن ( میلیون ریال) کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند ( میلیون ریال )
شهر‌های خارج از حریم استان تهران تا فاصله 150 کیلومتر از حریم و سایر کلانشهر‌ها تا فاصله 50 کیلومتر از حریم کلانشهر‌ها 120 120 40
شهر‌های با جمعیت (200) هزار نفر و بیشتر 150 130 50
سایر شهر‌ها 180 140 55

تبصره 1- چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد ، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30%) افزایش می یابد .

تبصره 2- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد .

3- هزینه انشعابات آب ، برق ،‌ گاز ، فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد .

4- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاة ها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری ، آزاد ، غیر انتفاعی ،‌پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه ـ به جز شهر های استان تهران ـ که رشته یاد شده را دارا باشند ، منتقل خواهند شد .

تبصره -  قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه های سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر ست .

5- به هر یک از کارکنان که در قالب این آیین نامه از کلانشهر‌ها منتقل گردند ،یک گروه تشویقی علاوه بر گروه‌های تشویقی تبصره‌های (4) و (7) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ اعطا می گردد .

تبصره – در صورت انتقال کارمند و همسر وی ، یک گروه تشویقی به هر یک از آنان متعلق می گیرد .

6- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه ، به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگاه های زود بازده ، با اولویت بهره مند خواهد شد .

7- به هریک از کارکنان مشمول این آیین نامه از تاریخ صدور حکم انتقال یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد .

ماده 4- کلیه دستگاه هایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند :

1-       بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهر‌ها به سایر نقاط کشور ،درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت وهمزمان با انتقال ، دستگاه مربوط ، یارانه موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه ،به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.

تبصره -  در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاه‌ها که واحد متناظر در شهر‌های مقصد ندارند، بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود .

2-       جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهر ها منتقل می گردند ، توسط دستگاه ذی ربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد .

3-       اعتبار حقوق ،‌دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهر‌ها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود .

تبصره – حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی ( نظیر پست‌های مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد ما‌به التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد .

ماده 5- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا ماموریت از سایر شهر‌ها به تهران ممنوع خواهد بود . موارد استثناء به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید .

ماده 6- چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهر‌ها را داشته باشند ،امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد .

ماده 7- مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد .

کد مطلب 548917

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