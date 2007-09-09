100 درصد مصوبات هئیت دولت در استان تهران اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کامران دانشجو پیش از ظهر امروز در حاشیه همایش فرماندهان انتظامی استان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر عنوان کرد: از مجموع 350 مصوبه هیئت دولت در استان تهران 300 مصوبه از محل اعتبارات استانی تامین اعتبار شده ، 40 مصوبه اعتبارات ملی دارد و 10 مصوبه دارای اعتبارات مشترک ملی و استانی است.

وی افزود: از این میان مصوبات یاد شده 41 مصوبه به دلایل فنی و کارشناسی دچار مشکل بود که علت آنها به اطلاع رئیس جمهور رسید و دستور اصلاح مشکلات آنها سریع ابلاغ شد.

دانشجو یادآور شد: برخی از این مصوبات دچار مشکل ماده 32 بودند که آنها نیز رفع مشکل شده اند و هم اکنون 100 درصد مصوبات هئیت دولت در استان تهران به مرحله اجرا رسیده است.

وی با اشاره به بی سابقه بودن عمران و آبادانی در شهرستان های استان تهران در طول فعالیت دولت نهم خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در 29 سال گذشته تنها سه سالن ورزشی در شهرستان ورامین احداث شده بود اما تا پایان سال 30 سالن ورزشی در این استان بهره برداری می شود که این میزان 10 برابر 29 سال گذشته است.

دانشجو در ادامه تاکید کرد: استان تهران به عنوان مرکز ایران اهمیت ملی و فراملی دارد و توجه به رفع نیازهای آن بسیار ضروری است زیرا این منطقه الگوی کشور است.

وی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت به طور جدی در استان اظهار داشت: تاثیرپذیری استان تهران از شهرهای مجاور خود به نحوی است که اگر توجه کافی به آن صورت نگیرد امکان تامین امنیت پایتخت نیز فراهم نخواهد بود.

استاندار تهران در پایان این نشست تلاش های نیروی انتظامی در سطح این استان را بسیار ارزنده دانست و اذعان داشت: نیروی انتظامی برای فعالیت موفقیت آمیز در ابعاد مختلف نیازمند همکاری تمام نهادها و سازمان هاست و همه به خصوص در آستانه سال جدید تحصیلی باید این نهاد را یاری کنند.