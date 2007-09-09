دبیرکل حزب موتلفه خواستار عدم برخورد سلیقه ای با موضوع تحزب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در اجلاس ماهانه دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی که پنجشنبه گذشته در شهر کرد برگزار شد ، تصریح کرد: فعالیتهای سیاسی وانتخاباتی در کشور باید به گونه ای شود که رقابت اشخاص بی برنامه جای خود را به رقابت احزاب برنامه دار بدهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقبولیت اصولگرایی در میان افکار عمومی مردم اظهار داشت: تلاشها برای ناکارآمد نشان دادن اصولگرایان مانند تلاشهایی است که در سالهای اول انقلاب برای ناکار آمد نشان دادن اصل انقلاب صورت می گرفت.

حبیبی تصریح کرد: اصولگرایان امروز موظف به تبلیغ فعالیت های مثبت مجلس ودولت هستند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه امروز مهمترین کار، انتخابات مجلس هشتم است گفت: هر فعالیتی که در سراسر کشور از طرف دفاتر موتلفه انجام شود که رنگ انتخاباتی نداشته باشد لغو است و هیچ کس مجاز به پرداختن به کار غیر انتخاباتی نیست.

وی افزود: همانطور که قبلا اعلام شده کلیه دفاتر موتلفه موظف به همراهی باجبهه متحد اصولگرایان هستند و فعالیت های انتخاباتی حزب موتلفه اسلامی در انتخابات مجلس هشتم در قالب جبهه متحد اصولگرایان صورت می گیرد.

حبیبی درادامه خطاب به دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: اینکه می گوییم با جبهه متحد اصولگرایان همراهی شود و به این معنا نیست که کسی از موتلفه نامزد نشود و حتی اعتقاد هم داریم که به دلیل کار تشکیلاتی باید وارد صحنه انتخابات شد اما اعضای موتلفه به شرطی می توانند نامزد انتخابات باشند که مورد تایید جبهه متحد اصولگرایان در هراستان باشند.

همچنین در این اجلاس قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی وعضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان گفت:مثلثی به موازات جبهه متحداصولگرایان وجود ندارد



اسدالله بادامچیان که در جمع دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی در شهر کرد سخن می گفت تصریح کرد: اکثریت اصولگرایان همراهی با جبهه متحد اصولگرایان را مورد تایید قرار داده اند و با چند گروه باقیمانده نیز در حال رایزنی گفت و گو هستیم.

وی با اشاره به طرح شایعه مثلث لاریجانی ، قالیباف و رضایی اظهار داشت: هر سه نفر این آقایان وجود چنین مثلثی را تکذیب کرده اند.

وی افزود: آقای لاریجانی که این روزها درگیر پرونده هسته ای ایران است در دیدارهای مختلف جبهه متحد اصولگرایان را محور فعالیت در انتخابات مجلس هشتم دانسته است ، آقای قالیباف نیز اعلام کرد که وظیفه همه اصولگرایان همراهی با جبهه متحد است و آقای رضایی هم در سخنرانی خود تصریح کرد: که 5 نفر مرضی الاطراف گروه 11 نفره را قبول دارد.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت: گروه های دوم خردادی می دانند مردم به دلیل عملکردشان در دولت دوم خرداد و مجلس ششم از آنها رویگردان هستند به این جمع بندی رسیده اند که دیگر نمی توانند با نام و شعار اصلاح طلبی وارد انتخابات مجلس هشتم شوند ضمن اینکه بر اساس اظهارات افراد گروه های مختلف دوم خردادی مشخص است که اختلافهای زیادی میان گروههای دوم خردادی وجود دارد و نتوانسته اند به ائتلاف برسند.

وی اضافه کرد: دوم خردادی ها به دلیل اختلافات درونی خود تلاش می کنند با فضا سازی و طرح شایعات و مختلف علیه اصولگرایان اینگونه به جامعه القا کنند که اصولگرایان با یکدیگر اختلاف دارند و در این مسیر به هر روشی دست می زنند.

بادامچیان تصریح کرد:دوم خردادیها به جای اینگونه شایعه پراکنیها به فکر خودشان باشند، به لطف خداوند امروز جبهه اصولگرایان در سراسر کشور شکل گرفته است.

دبیر اجرایی حزب موتلفه اسلامی نیز در این گردهمایی تاکید کرد : فعالیت حزبی باید به گونه ای باشد که به دل مردم راه پیدا کند.

محمد علی امانی تصریح کرد: امروز موتلفه اسلامی توانسته به برکت خون شهدای خود در سراسر کشور فعالیت حزبی داشته باشد.

وی با اشاره به 30 دفتر حزب موتلفه اسلامی در مراکز استان ها و 180 دفتر شهرستان ها اظهار داشت: دبیران استان ها و شهرستان های حزب موتلفه اسلامی موظفند فرهنگ کار تشکیلاتی و حزبی را به روستاها نیز وارد کنند.

وی تاکید کرد: همگان بر این امر واقفند که برای انجام هر کاری به تشکیلات نیاز است و باید فضای سیاسی کشور به گونه ای شود که احزاب با برنامه در عرصه های انتخاباتی وارد شوند نه اینکه یک نفر پس از پیروزی در انتخابات تازه به این فکر بیفتد که می خواهد چه کند.

امانی ادامه داد: فردی میتواند در مجلس موفق باشد که برنامه داشته ابشد و برنامه هایش در انتخابات رای آورده باشد نه فردی که با چند سخنرانی تند وتحریک آمیز رای گرفته باشد.

وی تصریح کرد: باید کار حزبی و تشکیلاتی در عرصه های مختلف سیاسی از جمله انتخابات به صورت فرهنگ در آید.



در این اجلاس دبیران استان های حزب موتلفه اسلامی گزارش هایی از وضعیت انتخاباتی استانهای خود ارائه دادند.

تذکرات تشکیلاتی و انتخاباتی نیز توسط حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نیز دکتر بادامچیان قائم مقام دبیر کل این حزب که در شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان حضور دارد ارائه شد.

همچنین محمد کاظم انبارلویی رئیس مرکز امور سیاسی حزب موتلفه اسلامی در سخنانی به ارائه آخرین اخبار و تحلیلها پرداخت.

سید اکبر پرورش عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس هشتم بر ضرورت وحدت اصولگرایان تاکید کرد.

هیئت اجرایی حزب موتلفه اسلامی هر ماه با سفر به یکی از استانهای کشور وضعیت دفاتر حزب در آن استان رامورد بررسی قرار می دهند.