علیرضا کمره‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر داشتن دبیرخانه دائمی جشنواره را یکی از عوامل تداوم اجراهای نمایش‌های دفاع مقدس و بالا رفتن سطح دانش آن دانست و گفت: "اثر هنری چیزی نیست جز عرضه تفکری که صورت و سامان زیبا و هنری پیدا کرده است. اساس اثر هنری تفکر است و بنابراین هنرمند باید با مطالعه و پژوهش به کشف و اکتشاف برسد."

کمره‌ای در ادامه افزود: "اگر این اتفاق بیفتد هنر مند چیزی را یافته که می‌تواند عرضه کند. آن اتفاق در شکل هنری خود را نشان می‌دهد. در غیر این صورت هنر تبدیل به صنعت می‌شود. اگر بن‌مایه فکری وجود نداشته باشد، اثر شکل صوری پیدا می‌کند، ولی اگر تفکر حضور داشته باشد زایش و سبک اتفاق می‌افتد."

وی درباره بیان ارزش‌های دفاع مقدس با زبان نمایش یادآور شد: "هر هنری نوعی زبان و ظرف بیانی است که از طریق آن می‌شود مفاهیمی را انتقال داد که ممکن است هنر دیگر به این طریق نتواند. هنر نمایش نه تنها در حفظ بلکه در دادن زاویه دید و انتقال آن به بیننده و معرفت‌افزایی می‌تواند موثر باشد، زیرا مجموعه‌ای از هنرهای مختلف را در خود دارد."

این پژوهشگر تصریح کرد: "تئاتر ادبیات مجسم و زنده است و هنرمندان تئاتر باید زندگی را تجربه کرده باشند. هنرمند واقعی کسی است که حقیقت را منعکس می‌کند. کار فرهنگی عملیات است و عملیات بدون شناسایی یعنی خودکشی. هدف نباید انبوه‌سازی باشد، بلکه باید روش‌پژوهشی را دستور کار قرار داد. هنرمند باید با خدا ارتباط داشته باشد تا کاری که با باور می‌کند تاثیرگذار باشد."

رئیس دفتر پژوهش ادبیات و هنر مقاومت سازمان تبلیغات اسلامی گفت: "جنگ به مثابه یک منشور است و طیف‌های متعدد و متنوع دارد که باید دیده‌ها و ندیده‌هایش را دید و آسان‌گیری و سطحی‌نگری در این عرصه به راهزن کار هنرمند شبیه است. ما باید با هم گفتگو کنیم و ارتباط داشته باشیم. علم امروز یعنی دسترسی به اطلاعات و داشتن ارتباط یکی از محسنات چنین جشنواره‌هایی است."