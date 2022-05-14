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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۳۸

واژگونی خودرو در محور کازرون ۸ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی خودرو در محور کازرون ۸ مصدوم برجا گذاشت

کازرون - رئیس اورژانس ۱۱۵ شهرستان کازرون از مصدومیت هشت نفر در حادثه واژگونی خودرو ۴۰۵ در جاده دوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن جمشیدی در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعت ۱ و ۱۳ دقیقه بامداد امروز شنبه بر اثر واژگونی خودرو ۴۰۵ در جاده دوان کازرون هشت نفر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند.

وی از اعزام دو دستگاه آمبولانس اورژانس و یک اکیپ هلال احمر جهت رهاسازی به محل حادثه خبر داد و افزود: مصدومین حادثه تحت اقدامات درمانی اورژانس به بیمارستان ولیعصر کازرون انتقال یافتند.

رئیس اورژانس کازرون ادامه داد: طبق گزارش کارشناسان اورژانس حال دو نفر از مصدومین حادثه وخیم است.

جمشیدی تاکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه و مجاز و پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی تا حد زیادی از وقوع حوادث رانندگی پیشگیری می‌کند.

کد مطلب 5489415

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