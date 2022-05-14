واژگونی خودرو در محور کازرون ۸ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن جمشیدی در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعت ۱ و ۱۳ دقیقه بامداد امروز شنبه بر اثر واژگونی خودرو ۴۰۵ در جاده دوان کازرون هشت نفر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند.

وی از اعزام دو دستگاه آمبولانس اورژانس و یک اکیپ هلال احمر جهت رهاسازی به محل حادثه خبر داد و افزود: مصدومین حادثه تحت اقدامات درمانی اورژانس به بیمارستان ولیعصر کازرون انتقال یافتند.

رئیس اورژانس کازرون ادامه داد: طبق گزارش کارشناسان اورژانس حال دو نفر از مصدومین حادثه وخیم است.

جمشیدی تاکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه و مجاز و پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی تا حد زیادی از وقوع حوادث رانندگی پیشگیری می‌کند.