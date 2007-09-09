به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی صبح امروز در اولین همایش بازسازی عراق ، درتهران گفت : همکاریهای بازرگانان ایرانی و عراقی در زمینه بانک ، بیمه ، جذب سرمایه گذاری و بورس می تواند نمونه خوبی برای کل منطقه و تشویق کننده بازار مشترک منطقه‌ای اسلامی باشد.

وی افزود: دو ملت ایران و عراق از لحاظ فکری و جغرافیایی و از ابعاد سیاسی، به خاطر سرنوشت مشترک در منطقه و بسیاری از ابعاد دیگر نیازمند به همکاری همه جانبه هستند . آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: همکاری دو کشور ایران و عراق در همه زمینه ها ضروری ترین پدیده ای است که باید در این مقطع زمان اتفاق افتد .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : متاسفانه در دوران گذشته این همکاری مستحکم نبوده است و دو رژیم پهلوی و رژیم بعثی صدام چنین فرصت هایی را مورد استفاده قرار نداده اند .

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت : پس از پیروزی انقلاب اسلامی انتظار می رفت دو دولت نظیر یک خانواده با یکدیگر همکاری کنند اما جنگ از سوی رژیم بعثی عراق آغاز شد و اجازه همکاری مشترک بین دو ملت را از آنها گرفت .

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت : تجار بخش خصوصی دو کشور به سهم خود باید در میدان توسعه و تجارت و همکاری های اقتصادی ، فنی و علمی کارهای بزرگی انجام دهند، این در حالی است که شرط موفقیت آنها همکاری های صمیمانه منطقه ای میان دو کشور برای ایجاد زمینه های همکاری برای بخش خصوصی است .

وی مهمترین شرط توسعه ، همکاری ، تجارت و انتقال تجربه و دانش فنی را امنیت دانست و گفت : امنیت اساسی ترین نیاز امروز جهان است که در منطقه ما نیز نمود بیشتری می یابد ؛ این در حالی است که بخش خصوصی سهم بسیاری را می تواند در امنیت به عهده گیرد و بقیه کارها را به سیاستمداران و دولت های منطقه بسپارد .

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: در کشورهایی که امنیت قبرستانی ایجاد می شود ، توسعه پایدار مقدور نبوده و ملتها نمی توانند به آینده خود مطمئن باشند .

وی دوره های سکوت قبرستانی را گذرا دانست و گفت : اگر دولت ها به سمت حکومت های دیکتاتوری و بی رحم سوق یابند قطعا نمی توانند شرایط را برای امنیت فراهم سازند همانطور که در زمان صدام این گونه سکوت بر عراق حاکم شد .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : در چنین شرایطی دولت ها با ملت های خود فاصله گرفته و سعی دارند فضا را امنیتی کنند تا مردم بترسند که البته این معمولا با برون فکنی همراه است به این معنا که دولتها کاری می کنند که یک دشمن فرضی در مقابل مردم مجسم شود و مردم به خاطر منافع ملی خود و نیز خطر تعرض دشمن خارجی ،به دولت هایشان تعرض نکنند .

وی اظهار داشت : در چنین شرایطی مردم از سرمایه گذاری امتناع کرده و صبر می کنند تا شرایط مناسب فراهم شود این وضعی بود که در دوران گذشته عراق حاکم شد .

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اسیر کردن دو ملت ایران و عراق در رژیم بعثی و رژیم پهلوی توسط دولتها ، خاطر نشان کرد : قدرتهای جهانی نظیر شوروی در عراق و آمریکا در ایران از این شرایط سوء استفاده کرده و دولتها نیز که اسیر این سیاست ها بودند به خواسته آنها تن می دادند .

وی گفت : پس از هشت سال جنگ تحمیلی و انهدام امکانات ایران ، بالاخره با تدبیر امام راحل جنگ تمام شد اما سیاستمداران ایرانی دقیقا می دانستند که باید به چه راهی گام بردارند ؛ بنابراین بلافاصله در زمان امام ، سیاست توسعه ، سازندگی و بازسازی پس از جنگ طراحی شد و امام نیز دستور سازندگی را صادر و دولت و مجلس نیز سیاست های آن را تصویب کردند و بدین ترتیب ایران راه خود را آغاز کرد .

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت : امروز آثار این سازندگی در کشور نمایان شده و زیربناهای کشور نیز به خوبی آماده و پیشرفته و زمینه کارهای درازمدت نیز فراهم است .

رئیس مجلس خبرگان رهبری نیروهای انسانی موجود در کشور را در مدیریت ، کارشناسی ، تحقیقات و ارائه خدمات در سطح مطلوبی عنوان کرد و گفت : امروز امنیت در کشور در سطح مناسبی است به نحوی که آمادگی همکاری همه جانبه با همسایگان ایران و سایر کشورها در کشور به خوبی وجود دارد ، ضمن اینکه تجربه با ارزش توسعه پس از جنگ در ایران وجود دارد که عراق باید از آنها بهره گیرد .

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد : اما پس از جنگ ایران و عراق ، عراق به این مسیر نرفت و صدام به جای اینکه سیاست سازندگی بعد از جنگ را انتخاب کند به دلیل مشکلی که با ملت ، کردها ، شیعیان و اهل تسنن داشت و از سوی دیگر اتکا به ارتش و اطلاعات و حزب بعثی ، سیاست فرافکنی را ادامه داد و این بار در کویت به ماجراجویی پرداخت .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد : در اواخر جنگ مکاتبه ای میان من و صدام صورت گرفت که چند نامه میان ما رد و بدل شد که در یکی از آنها صدام نوشته بود که ایران و عراق 800 کیلومتر مرز آبی با یکدیگر دارند اما من به دنبال پیدا کردن این مرز مشترک بودم چرا که ایران با عراق تنها در اروند و مقدار کمی از سواحل خلیج فارس مرز مشترک داشت بنابراین به ذهنم رسید که صدام مدعی مالکیت سواحل جنوب از کویت تا امارات است و من نیز از وی درخواست کردم تا این مرز آبی را مشخص کند .

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به سفر اخیر خود به کویت گفت : امیر کویت در این سفر اظهار داشت سئوال شما خیلی از مسائل منطقه را برای ما روشن کرده است این در حالی است که ماجراجویی بعدی صدام یک حرکت ضد امنیتی دیگر بود که معلوم بود کشورهایی که برای خودشان منافع حیاتی در کشورهای جنوب خلیج فارس تعریف کرده اند ، آن را تحمل نکنند، اما لشکر کشی پیش آمد و پس از آن تحریم های شدیدی علیه عراق صورت گرفت .

وی افزود : عراق پس از جنگ هشت ساله نیاز به دوران استراحت داشت تا خود را بازسازی کند اما نه تنها بازسازی صورت نگرفت بلکه تخریب هایی نیز به آن اضافه شد که در نهایت منجر به اشغال عراق شد و امروز ما نیز شاهد اشغال کشوری هستیم که عزیزترین نقطه دنیای اسلام به لحاظ شرایط جغرافیایی - اسلامی ، سوابق تاریخی و تمدن عظیم است .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در عراق سرمایه های توسعه ، عمران و تمدن بسیاری وجود دارد تصریح کرد : در چنین شرایطی عراق گرفتار شورش ، اخلال و تروریسم است و اگر چه در مناطق شمال و جنوب این کشور با همت مردم فضا برای کار فراهم است .

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اظهار تاسف از خبر تجارت خون در عراق گفت : مردم فقیر این کشور مجبور به گذران زندگی از راه این گونه تجارت ها هستند که این محصول اشغال عراق و سیاست های برون فکنی غلطی است که از سوی صدام پیاده شد .

وی از سرمایه گذاران بخش خصوصی درخواست کرد که با خیال راحت پایه های کار سرمایه گذاری را در عراق تحکیم کرده و به لحاظ تبادل ایران گرد و عراق گرد اقدامات مثبتی انجام دهند .

به گفته آیت الله هاشمی رفسنجانی ایران به لحاظ تکنولوژی و تجربه سازندگی در موقعیت خوبی قرار دارد که می تواند این تجربه را به صورت رایگان در اختیار مردم عراق قرار دهد .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بازرگانی ایران و عراق باید جزو پر رونق ترین بازرگانی کشورها باشد گفت : بسیاری از پتانسیل های موجود در دو کشور مکمل یکدیگر بوده اما تاکنون نا امنی ها اجازه توسعه روابط را نداده است .

وی گفت : همه مسلمانان باید زیر پرچم اسلام ، سرنوشت مشترک خود را توام با موفقیت سازند و اجازه ندهند که افرادی که قصد استثمار و اشغال کشورهایشان را دارند به هدف خود برسند .

آیت الله هاشمی رفسنجانی از بازرگانان ایرانی و عراقی خواست تا تجربیات خود را به صورت مشترک در اختیار یکدیگر قرار داده و از ایجاد اتاق مشترک ایران و عراق و سایت مشترک بازرگانان ایرانی و عراقی ابراز خوشحالی کرد .

وی ادامه داد : همکاریهای بازرگانان ایرانی و عراقی در زمینه بانک ، بیمه ، جذب سرمایه گذاری و بورس می تواند نمونه خوبی برای کل منطقه باشد .

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت : این گونه اقدامات اقتصادی مکمل امنیت است و هر قدر مراودات بازرگانی ، صنعتی و علمی ارتقاء یابد ، به همان اندازه نیز امنیت می تواند پایدارتر باشد .

به گفته وی ، دولتهای ایران و عراق حتما از این کار پشتیبانی خواهند کرد و این در حالی است که توفیق بخش خصوصی باعث جلب اعتماد سایر کشورها و تشویق کننده تشکیل بازار مشترک منطقه ای اسلامی در منطقه خاورمیانه خواهد شد .

آیت الله هاشمی رفسنجانی لازمه این کار را حرکت با حساب و کتاب و سلامت فضای همکاری میان دو کشور دانست و گفت : عدم زمینه لازم برای رشد مراودات اقتصادی ، خود به نوعی در فراهم آوردن زمینه برای حرکت های اقتصادی نامشروع نظیر قاچاق ، دزدی و حق خوری موثر خواهد بود .