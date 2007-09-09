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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۵

" بوی کافور، عطریاس " در کرج نقد می شود

کرج - خبرگزاری مهر: فیلم سینمایی " بوی کافور، عطریاس " در مرکز حوزه هنری کرج نقد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز حوزه هنری شهرستان کرج طی جلساتی با عنوان تماشاخانه هر هفته با حضور نقادان عرصه سینما و جوانان علاقمند به این رشته به نقد و بررسی آثار سینمایی ایران و جهان می پردازد.

در نشست این هفته فیلم سینمایی " بوی کافور، عطریاس " به کارگردانی بهمن فرمان آرا روز دوشنبه 19 شهریورماه ساعت 13 و 30 دقیقه با حضور علی کوچکی نقد می شود.

علاقمندان می توانند در زمان تعیین شده به سالن اجتماعات مرکز حوزه هنری کرج واقع در میدان نبوت مراجعه کنند و پس از تماشای فیلم به نقد و بررسی آن بپردازند.

کد مطلب 548950

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