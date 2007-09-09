آمار پرونده های دادگاه ها پنج میلیون کاهش یافته است

حسن حمیدیان ظهر امروز در اولین همایش شواهای حل اختلاف خراسان شمالی افزود: شوراهای حل اختلاف نقش عظیمی در آرامش جامعه دارند و وقتی آرامش باشد اقتدار در جامعه حاکم خواهد شد.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف سابقه هزار و 400 ساله دارند و در قرآن توجه زیادی به بحث قضاوت و داوری شده است.

حمیدیان اظهار داشت: سلامت خانواده ، سلامت جامعه است و هر نوع تعهد اجتماعی در خانواده شکل می گیرد در جامعه ارائه می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود‌ آیت الله شاهرودی را مرد احیا گر قرن دانست و خاطر نشان کرد: امروز دنیا در فکر تسهیل امور مردم است و به دنبال حل ریشه های مشکلات مردم، شورا ها می توانند با کاهش اختلافات، پیوندهای اجتماعی را در جامعه تثبیت کنند.

حمیدیان با اشاره به این که ژاپن با هزار و 500 مددکار اجتماعی بالای فوق لیسانس در شوراهای حل اختلاف برتر در جهان معرفی شده است، تصریح کرد: تا زمانی که امید به مذاکره است، امید به بهبودی اوضاع نیز وجود خواهد داشت و گذشت و سازش از مسائل بزرگ منشی است و باصلح و سازش فرصت اصلاح را به دیگری خواهیم داد.

وی بیان داشت: شوراهای حل اختلاف بهترین منبع مردمی دستگاه های قضایی و بزرگترین پل ارتباطی مردم با دستگاه های قضایی هستند.