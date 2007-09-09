انتظار برای ترخیص کرمی را افسرده کرده است

دکتر بنی سلیمان شیبانی درباره آخرین وضعیت مصطفی کرمی به خبرنگار مهر گفت: "یک هفته است درمان کرمی به پایان رسیده ولی به دلیل تسویه حساب نشدن اجازه ترخیص از بیمارستان ندارد. این بلاتکلیفی باعث شده وی از لحاظ روحی دچار آسیب شود و ما اکنون نگران افسردگی او هستیم."

شیبانی با اشاره به مبلغ 52 میلیون تومانی هزینه درمان کرمی ادامه داد: "هر روز که می گذرد، هزینه های جانبی درمان مثل هزینه اتاق، فیزیوتراپی ، لیزر و ... بر این مبلغ افزوده می شود. همین مسئله باعث نگرانی و افسردگی کرمی شده است."

وی درباره وضعیت جسمی فیلمبردار آسیب دیده گفت: "تا جایی که امکان داشت جراحی را با صرفه جویی در دست و پای او انجام دادیم. استخوان آسیب دیده او جراحی شده و نیاز به جراحی مجدد ندارد. باید برای او دست و پا و کفش مصنوعی ساخته شود. ضمن اینکه آموزش های فیزیوتراپی و توانبخشی باید ادامه داشته باشد."

دکتر شیبانی در پایان گفت: "در حال حاضر مهمتر از وضعیت جسمانی کرمی مسئله روحی اوست. امروز و فردا کردن برای ترخیص وی خیلی خوشایند نیست. او دچار افسردگی خفیف شده و ما باید مراقب سلامتی روحی اش هم باشیم. اگر زودتر مرخص نشود، افسردگی اش حادتر می شود."