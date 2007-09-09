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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

/ وقایع‌نگاری یک حادثه ـ 3 /

انتظار برای ترخیص کرمی را افسرده کرده است

انتظار برای ترخیص کرمی را افسرده کرده است

پزشک معالج مصطفی کرمی وضعیت روحی وی را به دلیل نامشخص بودن وضعیت ترخیص از بیمارستان نامناسب اعلام کرد.

دکتر بنی سلیمان شیبانی درباره آخرین وضعیت مصطفی کرمی به خبرنگار مهر گفت: "یک هفته است درمان کرمی به پایان رسیده ولی به دلیل تسویه حساب نشدن اجازه ترخیص از بیمارستان ندارد. این بلاتکلیفی باعث شده وی از لحاظ روحی دچار آسیب شود و ما اکنون نگران افسردگی او هستیم."

شیبانی با اشاره به مبلغ 52 میلیون تومانی هزینه درمان کرمی ادامه داد: "هر روز که می گذرد، هزینه های جانبی درمان مثل هزینه اتاق، فیزیوتراپی ، لیزر و ... بر این مبلغ افزوده می شود. همین مسئله باعث نگرانی و افسردگی کرمی شده است."

وی درباره وضعیت جسمی فیلمبردار آسیب دیده گفت: "تا جایی که امکان داشت جراحی را با صرفه جویی در دست و پای او انجام دادیم. استخوان آسیب دیده او جراحی شده و نیاز به جراحی مجدد ندارد. باید برای او دست و پا و کفش مصنوعی ساخته شود. ضمن اینکه آموزش های فیزیوتراپی و توانبخشی باید ادامه داشته باشد."

دکتر شیبانی در پایان گفت: "در حال حاضر مهمتر از وضعیت جسمانی کرمی مسئله روحی اوست. امروز و فردا کردن برای ترخیص وی خیلی خوشایند نیست. او دچار افسردگی خفیف شده و ما باید مراقب سلامتی روحی اش هم باشیم. اگر زودتر مرخص نشود، افسردگی اش حادتر می شود."

کد مطلب 548959

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