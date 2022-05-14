کارفرمایان در زمینه بیمه و مالیات دغدغه دارند

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصلی ترین وظیفه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تثبیت اشتغال‌های به وجود آمده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود: امسال برای نخستین بار حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش داشته و برای اینکه این افزایش حقوق مشکلاتی را برای جامعه کارگری و کارفرمایان به وجود نیاورد نشست‌های مختلفی را با کارفرمایان برگزار و دغدغه‌های آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

خواجه مظفری با تاکید بر اینکه کارفرمایان با موضوع افزایش حقوق کارگران بسیار منطقی برخورد کردند، ادامه داد: بیشتر دغدغه‌های کارفرمایان در زمینه‌های بیمه، مالیات و ارائه تسهیلات بوده است که با جلساتی که با استاندار داشته‌ایم این مشکلات مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم گوشه‌ای از این مشکلات را مرتفع کنیم.

وی با بیان اینکه تمام افرادی که در حوزه کار و کارگری قرار دارند مشمول حمایت‌های این اداره کل خواهند بود، گفت: اگر کارگر مشمول قانون کار است و حق و حقوقش ضایع شده می‌تواند به مراجع هیات نظارت اداره کار مراجعه و مشکلات را پیگیری کنند.