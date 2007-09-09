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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۶

/ وقایع‌نگاری یک حادثه ـ 4 /

انجمن سینمای جوانان از ابتدا پیگیر کار کرمی بود

نخستین مرکزی که پس از حادثه برق‌گرفتگی مصطفی کرمی برای کمک به او به صورت جدی اقدام کرد، انجمن سینمای جوانان ایران بود.

مدیر روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران به خبرنگار مهر گفت: "انجمن در همان ابتدا 14 میلیون تومان به حساب کرمی واریز کرد و ناصر باکیده مدیر عامل انجمن شخصا ماجرا را پیگیری کرد. وی مکاتباتی با مهندس جعفری جلوه و مراکز ذیربط داشت که نتایج مطلوبی هم حاصل شد."

یزدان عشیری در ادامه تصریح کرد: "از زمانی که به شدت درگیر پیگیری ها بودیم، جواد شمقدری مشاور هنری رئیس جمهور اعلام کرد تمام هزینه های مصطفی کرمی از سوی دفتر ریاست جمهوری پرداخت خواهد شد و این احساس پیش آمد که دیگر نیازی به کمک دیگران نیست."

وی افزود: "بر اساس اخبار منتشر شده اطلاع یافتیم حوزه هنری، خانه سینما و انجمن صنفی فیلم کوتاه نیز پیگیر ماجرا هستند و این مایه خوشحالی بود. انجمن سینمای جوانان ایران در حال پیگیری وضعیت کرمی است و امیدواریم با توجه به قول های برخی نهادها به خصوص اهتمام ویژه مشاور هنری رئیس جمهور، مشکلات این هنرمند مرتفع شود."

کد مطلب 548970

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