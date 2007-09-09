انجمن سینمای جوانان از ابتدا پیگیر کار کرمی بود

مدیر روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران به خبرنگار مهر گفت: "انجمن در همان ابتدا 14 میلیون تومان به حساب کرمی واریز کرد و ناصر باکیده مدیر عامل انجمن شخصا ماجرا را پیگیری کرد. وی مکاتباتی با مهندس جعفری جلوه و مراکز ذیربط داشت که نتایج مطلوبی هم حاصل شد."

یزدان عشیری در ادامه تصریح کرد: "از زمانی که به شدت درگیر پیگیری ها بودیم، جواد شمقدری مشاور هنری رئیس جمهور اعلام کرد تمام هزینه های مصطفی کرمی از سوی دفتر ریاست جمهوری پرداخت خواهد شد و این احساس پیش آمد که دیگر نیازی به کمک دیگران نیست."

وی افزود: "بر اساس اخبار منتشر شده اطلاع یافتیم حوزه هنری، خانه سینما و انجمن صنفی فیلم کوتاه نیز پیگیر ماجرا هستند و این مایه خوشحالی بود. انجمن سینمای جوانان ایران در حال پیگیری وضعیت کرمی است و امیدواریم با توجه به قول های برخی نهادها به خصوص اهتمام ویژه مشاور هنری رئیس جمهور، مشکلات این هنرمند مرتفع شود."