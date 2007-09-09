قویترین لیزر جهان در انگلیس ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه تحقیقات انرژی فوق قدرت لیزری (Hiper) شامل ساخت قویترین لیزر جهان برای شروع واکنش های همجوشی هسته ای است که در مقایسه انرژی مصرفی، انرژی بیشتری تولید کرده و در نهایت پاسخی مناسب برای نیازهای جهانی درباره دستیابی به انرژی های سبز بی پایان است.

بر اساس گزارش "آکسفورد میل"، دانشمندانی از آزمایشگاه Rutherford Appleton Laboratory این پروژه را سرپرستی کرده و از نهایی شدن ساخت این تاسیسات خبر داده و گفتند که تنها تایید نهایی کمیسیون اروپایی باقی مانده است.

پروفسور "مایک دون" از آزمایشگاه Rutherford Appleton Laboratory که سرپرستی این پروژه بزرگ را برعهده دارد، گفت: انگلیس مهمترین و اصلی ترین نامزد مکان ساخته شدن این تاسیسات فوق مدرن است.

ساخت این تاسیسات بزرگ راه را برای عملی شدن برنامه 7 ساله با هزینه 680 میلیون پوند برای ساخت رآکتور آزمایشی باز می کند که می تواند تولید تجاری همجوشی هسته ای را در 20 سال آینده به واقعیت تبدیل کند.