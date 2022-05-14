ضد انقلاب دنبال سوءاستفاده از مردم در تجمع اعتراضی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح طی پیامی خطاب به مردم دشتستان ضمن حمایت از طرح مردمی سازی یارانه‌ها اعلام کرد: طرح برگزاری تجمعات و اعتراضات در شهر برازجان طرح ریزی ضد انقلاب جهت ضربه زدن به مردم و اموال عمومی و تضعیف دولت مردمی است و مردم هوشیار باشند و در زمین دشمنان بازی نکنند.

وی گفت: در حال حاضر موانع زیادی بر سر راه دولت برای شکوفایی اقتصادی و رشد مطلوب وجود دارد که یکی از آنها یارانه غیر هوشمند یا ارز ترجیحی بوده است که به جیب تولید کننده‌های خارجی رفته و کمترین آن به مردم می رسیده است.

امام جمعه دشتستان افزود: ما معتقدیم این کار باید در سال‌های پیش انجام می‌شد اما متأسفانه انجام نشده است و دولت سیزدهم آبروی خود را گذاشته تا بتواند جلوی فساد و دلال بازی و قاچاق را بگیرد و منفعت آن را به خود مردم برگرداند که امری پسندیده و شایسته تقدیر است.

وی گفت: هم اکنون این امر باعث ناراحتی شدید معاندین شده و موجی از نا امیدی و یاس را از سوی رسانه‌های جیره خوار خود به مردم القا کرده‌اند که موجبات نگرانی مردم را فراهم آورده است.

وی بیان کرد: ضد انقلاب با موج رسانه‌ای علیه مردم و نظام قانع نشده و هم اکنون با انجام فراخوان‌هایی قصد دارد مردم را به کف خیابان بکشد و آشوبی برپا کند که به استان بوشهر و شهرستان دشتستان نیز کشیده شده و بر اساس طرح ریزی که انجام شده است قصد دارند مردم برازجان را به خیابان بکشند ولی نمی‌دانند مردم این شهر فهیم‌تر از آن هستند که فریب معاندین را بخورند.

امام جمعه دشتستان بیان کرد: امروز صبح به همت نهادهای امنیتی و انتظامی عوامل تحریک کننده مردم جهت تجمع در برازجان که از مرتبط با ضد انقلاب بوده‌اند و مأموریت داشتند با فراخوان‌های متعدد مردم را به کف خیابان کشیده و به اغتشاش و تخریب اموال عمومی اقدام ورزند دستگیر شده‌اند.

وی گفت: ضمن تقدیر از همه حافظان امنیت به مردم شریف، ولایتمدار و همیشه در صحنه شهر برازجان و شهرستان دشتستان توصیه می‌کنم در زمین دشمن بازی نکنند و با عدم شرکت در این تجمعات و دامن زدن به نارضایتی‌هایی که به جز خوشحالی دشمنان قسم خورده نظام سودی برای کشور ندارد، از کشور و نظام خود دفاع کنند.