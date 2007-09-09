البرادعی از توافق ایران و آژانس در نشست شورای حکام آژانس دفاع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس به منظور ارائه توضیحات از سوی تهران درباره پرسش های باقیمانده درباره برنامه هسته ای آن در نشست شورای 35 عضوی آژانس که از فردا ( دوشنبه) آغاز می شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته دیپلماتهای غربی، این توافق سبب شد تا حمایت اروپایی ها از تلاشهای آمریکا کاهش یابد و روسیه هر چه بیشتر با تحریمهای سخت تر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران مقاومت کند.

"محمد البرادعی" پس از مشاجرات لفظی خود با واشنگتن درباره این توافق و دریافت واکنشهای سیاسی از نزدیکترین همپیمانان اروپایی آن گفت که وی در نشست شورای حکام بر این مسئله تاکید خواهد کرد که این توافق نشان دهنده یک گام مهم رو به جلو است نه یک پسرفت که آسیب وارد کند.

نمایندگان غربی گفتند که آنها در پی آن هستند تا البرادعی تصورات باقیمانده درباره متن این توافق را تصحیح کند، چرا که ممکن است آژانس در صورت حل سوالات باقیمانده حتی اگر تردیدهای جدیدی ایجاد شود، تحقیقات بیشتری را انجام ندهد و ایران را از درخواستهای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجازه در جهت بازرسیهای بیشتر و یا تعلیق غنی سازی معاف کند.

البرادعی روز جمعه در این باره در جمع خبرنگاران گفت: این تصورات واقعا غلط است."سوء تفاهمهای زیادی وجود دارد. این طرح یک سند کاری است که باید به آن تکیه کرد نه یک توافق نهایی که مانع هر گونه اقدامی شود که به آن اشاره نشده است."

دیپلماتهای غربی گفتند که البرادعی به طور خصوصی به آنها گفته که تا ماه نوامبر یعنی در نشست پایان سال شورای حکام قضاوت خواهد کرد که آیا ایران جدی بوده یا نه. اگر جدی نبوده، این امر به ایجاد زمینه ای برای قطعنامه سوم سخت تر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد.

البرادعی گفت که وی حمایت گسترده ای را از این طرح در نشست شورای حکام در صورتی که ابعاد آن را مشخص کند، پیش بینی می کند. اما دیپلماتها گفتند که آنها آن را به دقت مورد توجه قرار خواهد داد نه اینکه از آن حمایت کنند، زیرا این توافق نتوانسته حکم به بارزسیهای بیشتر سایتهایی را بدهد که اعلام نشده هسته ای هستند و این مسئله برای ایران مهم است تا مشخص کند که هیچ برنامه مخفیانه ای برای ساخت بمب ندارد و یا نشانه ای را درباره تعلیق غنی سازی از خود بروز دهد.

یک دیپلمات ارشد غربی ادعا کرد :"ما آماده ایم که پیشرفت این طرح را به عنوان آزمایشی برای تمایلات ایران ببینیم، اما درباره اقدامات آنها تردید داریم."

دیپلمات دیگری هم با اشاره به از سرگیری نظارتهای آژانس در کره شمالی به عنوان بخشی از توافق پیونگ یانگ برای متوقف کردن فعالیت برنامه هسته ای خود مدعی شد:" آن یک پیشرفت واقعی است. درباره ایران این فقط در حد کاغذ و قول است."