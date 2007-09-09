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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۱۴

هفته‌ای که گذشت از نگاه دوربین ـ 1

هفته‌ای که گذشت از نگاه دوربین ـ 1

کیارستمی در ونیز، اسکورت، تشییع جنازه افسانه "تنور" و ...

برناردو برتولوچی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد جشنواره فیلم ونیز یک جایزه شیر طلایی افتخاری دریافت کرد. پشت سر او عباس کیارستمی و جاناتان دمی ایستاده‌اند. کلودیو اونوراتی ـ کوربیس



"اسکورت". بکس، سوئیس. کریستیان مولیک، خلبان هواپیمای فوق سبک همراه غازها و درناهای تعلیم‌دیده خود برنامه اجرا می‌کند. فابریس گوفرینی ـ خبرگزاری فرانسه



"یادبود مادر ترزا". اسکوپیه، مقدونیه. یک زن مجسمه مادر ترزا را در دهمین سالگرد درگذشت راهبه معروف لمس می‌کند. او در اسکوپیه به دنیا آمد و سال 2003 توسط پاپ ژان پل دوم "آمرزیده" شد. رابرت آتاناسووسکی ـ AFP



"تشییع جنازه افسانه تنور ". مودنا، ایتالیا. کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل و همسرش در مراسم تشییع جنازه لوچیانو پاواروتی خواننده سرشناس اپرا که پنجشنبه پیش درگذشت، شرکت کردند. کاملیا مودنا ـ کوربیس



"حمله هوایی". کاریتنا، یونان. یک مامور آتش‌نشانی به یک هواپیمای جنگی پر از آب نگاه می‌کند که می‌کوشد آتش‌سوزی مهیب در جنگل را مهار کند. در این آتش‌سوزی بیش از 60 نفر کشته شدند. یانیس بهراکیس ـ رویترز



"قطرات باران". کفالونیا، یونان. پس از یک توفان یک گل رز با قطرات باران پوشیده شده است. دارن استاپلز ـ رویترز



"یک کوه کنده". لیائونینگ ، چین. دو کارگر در کنار انبوهی از کنده‌های درخت استراحت می‌کنند. چین همواره به قطع درختان و نابودی جنگل‌ها متهم بوده است. اسوشیتدپرس

کد مطلب 548975

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