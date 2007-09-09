امنیت باید به صورت نرم افزاری تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کامران دانشجو پیش از ظهر امروز در جمع معاونین ، فرماندهان و روسای کلانتری ها و پاسگاه های استان تهران گفت: هر چه امنیت با کمترین صور فیزیکی تامین شود موفقیت کارگزاران امنیت بیشتر خواهد بود به همین دلیل باید در خصوص تامین امنیت به صورت نرم افزاری تلاش کرد.

وی تاکید کرد: امنیت محصول فعالیت جمعی است و کلیه ارگان های حکومتی اعم از اجرایی ، قضایی و تامین در شکل گیری آن موثر هستند.

دانشجو عنوان کرد: امنیت در راس نیازهای فردی و اجتماعی است و مظهر اقتدار و تداوم یک نظام است و استان تهران به عنوان پیشانی کشور باید در صدر توجهات و برنامه ریزی ها قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ها برای تامین امنیت زمانی موثر خواهد بود که قوه قضائیه از ماموران نیروی انتظامی حمایت کند و قوه مقننه نیز خلاهای موجود را پرکند.

دانشجو اذعان داشت: فعالیت های نیروی انتظامی در هیچ زمانی تعطیلی ندارد و به دنبال پایان سفرهای تابستانی، برنامه های بازگشایی مدارس، ماه رمضان ، هفته ناجا، طرح زمستانی ، چهارشنبه پایان سال ، نوروز و ... اجرا می شود و در واقع در تمام ایام سال نیروهای انتظامی در حالت آماده باش هستند پس ضروری است همه آحاد جامعه اعم از مردم و مسئولان از این نیرو حمایت کنند.

وی با اشاره به فعالیت های مطلوب نیروی انتظامی در خصوص کاهش جرائم، آمار تصادفات یادآور شد: در این زمینه استانداری با همکاری نهادهای ذیربط در حال تامین اعتبار برای شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع آنهاست.

استاندار تهران متذکر شد: جدای موضوعیت داشتن امنیت شهرهای مجاور استان تهران که با تلاش فرماندهی انتظامی این استان برای مسئولان ارشد کشور نیز محرز شده است این شهرها کمربند امنیتی استان تهران هستند و تامین امنیت در این شهرها بسیار حائز اهمیت است.

نشست یک روزه معاونین، فرماندهان و روسای کلانتری های استان تهران با هدف بررسی برنامه های نیروی انتظامی در آستانه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در مجتمع فرهنگی ، ورزش فجر نیروی انتظامی در کرج برگزار شد.