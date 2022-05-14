کشف بیش از چهار هزار لیتر مواد شوینده احتکاری در سرپل ذهاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نوذر شاه حسینی اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران انتظامی سرپل ذهاب از وجود یک انبار محل احتکار کالا رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی انبار مورد نظر پس از هماهنگ با مقام قضائی و با همراهی نمایندگان اداره صمت شهرستان سرپل ذهاب بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی سرپل ذهاب تصریح کرد: مأموران انتظامی موفق به کشف یک هزار و ۱۲۰ عدد مواد شوینده احتکاری شامل مایع دست شویی به مقدار ۴ هزار و ۴۸۰ لیتر شدند.

شاه حسینی در پایان ارزش محموله احتکاری کشف شده را طبق نظر کارشناسان ۸۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و برای صدور حکم لازم تحویل مراجع قضائی شد.