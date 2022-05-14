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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۲۶

فرمانده انتظامی سرپل ذهاب خبر داد؛

کشف بیش از چهار هزار لیتر مواد شوینده احتکاری در سرپل ذهاب

کشف بیش از چهار هزار لیتر مواد شوینده احتکاری در سرپل ذهاب

کرمانشاه- فرمانده انتظامی سرپل ذهاب از کشف بیش از چهار هزار لیتر مواد شوینده احتکاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نوذر شاه حسینی اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران انتظامی سرپل ذهاب از وجود یک انبار محل احتکار کالا رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی انبار مورد نظر پس از هماهنگ با مقام قضائی و با همراهی نمایندگان اداره صمت شهرستان سرپل ذهاب بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی سرپل ذهاب تصریح کرد: مأموران انتظامی موفق به کشف یک هزار و ۱۲۰ عدد مواد شوینده احتکاری شامل مایع دست شویی به مقدار ۴ هزار و ۴۸۰ لیتر شدند.

شاه حسینی در پایان ارزش محموله احتکاری کشف شده را طبق نظر کارشناسان ۸۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و برای صدور حکم لازم تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5489812

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