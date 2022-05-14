به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتقی شاهچراغی عصر شنبه در گردهمایی‌های روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان قم که به مناسبت در پیش بودن روز ملی ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد در سخنانی با تاکید بر تقویت جایگاه روابط عمومی‌ها در ساختار ادارت استان قم اظهار داشت: برای پویایی روابط عمومی‌های استان باید کاستی‌هایی که در حوزه ساختار، نیروی انسانی، اعتبارات و مهارت آموزی ها وجود دارد تا آنجا که امکان پذیر است جبران شود.

استاندار قم بیان کرد: این امر بدان معنا نیست که باید از بیرون نیرو بیاوریم و باید تلاش شود همین افرادی که در این جایگاه حضور دارند توانمند شوند.

وی افزود: ذهنیت فضای عمومی جامعه نسبت به ادارات مناسب نیست و برای اینکه این ذهنیت که گاهی به باور تبدیل شده از میان برود ضورتر دارد تا روابط عمومی‌های دستگاه‌ها زبان مردم باشند.

شاهچراغی عنوان کرد: روابط عمومی‌ها نباید فقط روابط عمومی دستگاه و یا مدیر خود باشند، بلکه باید به نمایندگی از مردم مشکلاتی که وجود دارد را به مسئولین انتقال دهند تا حل این مسائل در اسرع وقت صورت گیرد که البته در این زمینه نیازمند آن هستیم تا مدیران هم توجیه شوند و به اهمیت کار روابط عمومی‌ها اشراف داشته باشند.

استاندار قم گفت: برای اینکه کارمان اثرگذار باشد باید سرمایه اجتماعی را برگردانیم چرا که در این صورت می‌توان همراهی ملت در اجرای برنامه‌هایی همانند اجرای طرح جدید پرداخت یارانه‌ها داشته باشیم و به همین منظور روابط عمومی‌ها برای بازگشت اعتماد مردم و تزریق امید به جامعه مسئولیت مهمی برعهده دارند.

وی عنوان داشت: پرونده‌های متعددی در ادارات وجود داشته که بیش از یکسال بدون آنکه مشکل قانونی داشته باشند راکد مانده و انجام نشده است که این مسائل نارضایتی را در بین مردم ایجاد می‌کند.

بزرگنمایی اقدامات سازمان‌ها و نهادها درست نیست

استاندار قم تاکید کرد: بزرگنمایی اقدامات سازمان‌ها و نهادها درست نیست بلکه باید بر اساس ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، به مردم وعده داده شود و امیدآفرینی بر اساس واقعیت‌های میدانی باشد.

وی با اشاره به تحولات جهانی عنوان کرد: برخی از حوادث و تحولات صورت گرفته در دنیا به نفع ما بوده هر چند که ایران اسلامی همواره از جنگ و درگیری دیگران را بر حذر داشته است و امروز نیز اگر ایستادگی کنیم اتفاقات خوبی نصیب ما خواهد شد.

استاندار قم بیان داشت: نظام اداری ما کم و بیش گرفتار فساد موردی و رانت است که البته این موضوع سیستمی نیست.

وی افزود: کارگروهی مسئول این موضوعات می‌شوند که مسائل در حوزه جایگاه ساختاری روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های استان را برای ارتقاء آن بررسی کنند و تا آنجا که امکان دارد از مدیران استان تحقق تصیماتی که اتخاذ می‌شود را از آنان درخواست شود.

وی گفت: نزدیک به ۵۰۰ نفر از کارمندان دولت در استان قم قراردادی هستند که تلاش می‌شود با توجه به اینکه رئیس جمهور در سفر به قم حل این مشکل را پذیرفته‌اند پیگیری‌های لازم در این زمینه صورت گیرد و معتقدیم این شیوه‌ها برای کارمندان مناسب نیست و امیدواریم این موضوع حل شود.

استاندار قم تاکید کرد: موضوع آموزش و توانمند سازی مدیران روابط عمومی بسیار مهم است و باید این مسیر پیگیری شود.