سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه مصطفی موشاخانی به سمت سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری منصوب شد.

در متن این حکم که به امضای بهمن امیری مقدم رسیده؛ آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجربه و سوابق جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه منصوب می‌شوید.

شایسته است با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب و بهره گیری از ظرفیت‌ها و برنامه ریزی دقیق اهداف و سیاست‌های ذیل را محقق نمائید.

برنامه ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری نشست‌های منطقه‌ای استان با استان‌های همجوار و کشورهای همسایه با رویکردهای اقتصادی، بازرگانی و توسعه منطقه‌ای با هماهنگی سایر واحدها و دستگاه‌های ذی ربط

هدایت، هماهنگی و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران از طریق سایر سازمان‌های ذی ربط

نظارت بر روند سرمایه گذاری خارجی با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر دستگاه‌ها

نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی در استان کرمانشاه در راستای قوانین و مقررات مربوط

نظارت و هماهنگی لازم در امر صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران در استان کرمانشاه

امید است با اتکال به خداوند متعال و در راستای تحقق اهداف و رعایت کامل قوانین و مقررات و لحاظ نمودن سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب در تحقق اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.