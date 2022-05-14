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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۰۵

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان:

بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف یک تن و ۱۶۰ کیلو مواد افیونی در درگیری تکاوران پلیس استان با قاچاقچیان مسلح در شهرستان سراوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی خود، اعضای یک باند مسلح و سازمان یافته قاچاق مواد افیونی که قصد انتقال محموله بزرگ مواد مخدر از شهرستان سراوان به عمق کشور را داشتند شناسایی کرده و انهدام این باند را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این رابطه عصر دیروز تکاوران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان با پشتیبانی فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در قالب چند تیم عملیاتی با کنترل و رصد مسیر حرکت قاچاقچیان، اعضای این باند مسلح را که با یک دستگاه وانت تویوتا، چهار دستگاه پژو ۴۰۵ و دو دستگاه زانتیا، در حال جابه جایی محموله مواد مخدر در محور «گلشن- سراوان» بودند، رؤیت و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: سوداگران مرگ که خود را در محاصره مأموران انتظامی دیدند بدون توجه به ایست پلیس، شروع به تیراندازی به سمت خودروهای انتظامی کرده و قصد متواری شدن از محل را داشتند.

وی بیان کرد: جان بر کفان پلیس مبارزه با مواد مخدر در این عملیات در عکس‌العملی سریع و با آتش پرحجم خود خودروهای قاچاقچیان را زمین‌گیر کرده و ضمن دستگیری هشت سوداگر مرگ، در بازرسی از خودروهای توقیفی از آنها یک تن و ۱۶۰ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد افیونی را شامل یک تن و ۶۵ کیلو و ۲۸۰ گرم تریاک و ۹۵ کیلو و ۳۲۰ گرم حشیش کشف کردند.

سردار طاهری با اشاره به اینکه در این عملیات دو قبضه سلاح کلاش به همراه ۶۷ تیر جنگی از قاچاقچیان کشف شد، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5489919

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