بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی خود، اعضای یک باند مسلح و سازمان یافته قاچاق مواد افیونی که قصد انتقال محموله بزرگ مواد مخدر از شهرستان سراوان به عمق کشور را داشتند شناسایی کرده و انهدام این باند را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این رابطه عصر دیروز تکاوران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان با پشتیبانی فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در قالب چند تیم عملیاتی با کنترل و رصد مسیر حرکت قاچاقچیان، اعضای این باند مسلح را که با یک دستگاه وانت تویوتا، چهار دستگاه پژو ۴۰۵ و دو دستگاه زانتیا، در حال جابه جایی محموله مواد مخدر در محور «گلشن- سراوان» بودند، رؤیت و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: سوداگران مرگ که خود را در محاصره مأموران انتظامی دیدند بدون توجه به ایست پلیس، شروع به تیراندازی به سمت خودروهای انتظامی کرده و قصد متواری شدن از محل را داشتند.

وی بیان کرد: جان بر کفان پلیس مبارزه با مواد مخدر در این عملیات در عکس‌العملی سریع و با آتش پرحجم خود خودروهای قاچاقچیان را زمین‌گیر کرده و ضمن دستگیری هشت سوداگر مرگ، در بازرسی از خودروهای توقیفی از آنها یک تن و ۱۶۰ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد افیونی را شامل یک تن و ۶۵ کیلو و ۲۸۰ گرم تریاک و ۹۵ کیلو و ۳۲۰ گرم حشیش کشف کردند.

سردار طاهری با اشاره به اینکه در این عملیات دو قبضه سلاح کلاش به همراه ۶۷ تیر جنگی از قاچاقچیان کشف شد، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.