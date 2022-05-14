تامین کالاهای اساسی در سیستان و بلوچستان وضعیت قابل قبولی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، حسین مدرس خیابانی اظهار داشت: تأمین کالاهای اساسی در استان سیستان و بلوچستان وضعیت قابل قبولی دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: افزایش مازاد تقاضا موجب شد در یکی دو روز گذشته فروشگاهها شلوغتر باشد، اما وضعیت سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استانها بهتر است چرا که در کانون تأمین و ذخیره این کالاها هستیم و در برخی اقلام از جمله برنج و گوشت قرمز به هیچ وجه مشکل نداریم.
وی با بیان اینکه در زمینه سایر کالاها از جمله روغن، شکر و مرغ نیز ذخیرهسازی کافی صورت گرفته، ادامه داد: با اصلاح قیمتها بازار آرام شده و فروشگاهها مشغول فروش کالاها هستند، نظارت و بازرسی توسط ارگانهای مختلف نیز همچنان ادامه دارد. این طرح به تولید و قشر آسیب پذیر کمک میکند و منابع مالی و ارزی کشور هم به صورت صحیح هزینه میشود.
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